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Национальная сборная Украины

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Неприятный рекорд. Сборная Украины пропускает в своем каждом матче чемпионатов Европы

Национальная сборная Украины

Еще ни разу на Евро мы не сохраняли свои ворота сухими

Неприятный рекорд. Сборная Украины пропускает в своем каждом матче чемпионатов Европы

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

После первого тайма мы горим 0:1 после ошибки Лунина и шикарного удара Станчу.

Таким образом, сборная Украины – сохраняет статус не самого приятного рекордсмена в истории чемпионатов Европы

Наша команда провела больше всего матчей на турнире с пропущенными в свои ворота голами – 12.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.

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Vlad21 (Украина)
17.06.2024 в 16:47
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Комментарии 1
Vlad21 (Украина)
17.06.2024 в 16:47
??????
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