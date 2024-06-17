Неприятный рекорд. Сборная Украины пропускает в своем каждом матче чемпионатов Европы

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

После первого тайма мы горим 0:1 после ошибки Лунина и шикарного удара Станчу.

Таким образом, сборная Украины – сохраняет статус не самого приятного рекордсмена в истории чемпионатов Европы

Наша команда провела больше всего матчей на турнире с пропущенными в свои ворота голами – 12.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.