Национальная сборная Украины
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Неприятный рекорд. Сборная Украины пропускает в своем каждом матче чемпионатов Европы
Еще ни разу на Евро мы не сохраняли свои ворота сухими
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.
После первого тайма мы горим 0:1 после ошибки Лунина и шикарного удара Станчу.
Таким образом, сборная Украины – сохраняет статус не самого приятного рекордсмена в истории чемпионатов Европы
Наша команда провела больше всего матчей на турнире с пропущенными в свои ворота голами – 12.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция матча.
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Vlad21 (Украина)
17.06.2024 в 16:47
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