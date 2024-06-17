Не на фарт. Суркис и Палкин встретились на матче Евро Румыния - Украины. ФОТО

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии, в котором мы горим 0:3.

На трибунах стадиона в Мюнхене собралось немало украиснких футбольных деятелей.

Встретились там и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, о чем функционер "горняков" отчитался в соцсетях.

Надеемся, что такое единение непримиримых внутренних соперников подстегнет нашу сборную.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.