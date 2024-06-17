Национальная сборная Украины
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Не на фарт. Суркис и Палкин встретились на матче Евро Румыния - Украины. ФОТО
Клубные пристрастия сегодня не работают
фото из соцсетей
На трибунах стадиона в Мюнхене собралось немало украиснких футбольных деятелей.
Встретились там и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, о чем функционер "горняков" отчитался в соцсетях.
Надеемся, что такое единение непримиримых внутренних соперников подстегнет нашу сборную.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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cucumber (Киев)
17.06.2024 в 17:52
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