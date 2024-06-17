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Национальная сборная Украины

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Не на фарт. Суркис и Палкин встретились на матче Евро Румыния - Украины. ФОТО

Национальная сборная Украины

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Не на фарт. Суркис и Палкин встретились на матче Евро Румыния - Украины. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии, в котором мы горим 0:3.

На трибунах стадиона в Мюнхене собралось немало украиснких футбольных деятелей.

Встретились там и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, о чем функционер "горняков" отчитался в соцсетях.

Надеемся, что такое единение непримиримых внутренних соперников подстегнет нашу сборную.

Не на фарт. Суркис и Палкин встретились на матче Евро Румыния - Украины. ФОТО - изображение 1

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Игорь Суркис Украина Сергей Палкин Румыния Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии
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cucumber (Киев)
17.06.2024 в 17:52
Такої гри ще не бачили, навіть ті команди, що програвали за ці дні на Євро, так безвольно не грали. Ось і новий тренер з його постановкою гри - " аби чогось не трапилось". Навіщо було їхати на Євро, щоб так позоритись? Правильно роблять в Реалі, що сплавляють Луніна. вася огурцов
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Комментарии 2
cucumber (Киев)
17.06.2024 в 17:52
Такої гри ще не бачили, навіть ті команди, що програвали за ці дні на Євро, так безвольно не грали. Ось і новий тренер з його постановкою гри - " аби чогось не трапилось". Навіщо було їхати на Євро, щоб так позоритись? Правильно роблять в Реалі, що сплавляють Луніна. вася огурцов
Ответить
1
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 17:42
два урода
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