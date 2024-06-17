Просто ****.... Сборная Украины пропустила еще два и горит Румынии 0:3. ВИДЕО

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

В первом тайме наша команда имела некоторое преимущество, однако пропустила после привоза обороны и Лунина от Станчу.

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После перерыва все стало еще хуже – быстрая атака румын, от которой, казалось, мы отбились, но тут подключился Марин с идеальным дальним ударом под штангу. Лунин бессилен и мы горим 0:2 к 53-й минуте.

А еще через три минуты счет стал 0:3 – румыны разыграли угловой, как-то очень просто просочились в штрафную, и Дрэгуш с пары метров замкнул или такой пас, или удар…

Все очень плохо!