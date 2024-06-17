  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Просто ****.... Сборная Украины пропустила еще два и горит Румынии 0:3. ВИДЕО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Просто ****.... Сборная Украины пропустила еще два и горит Румынии 0:3. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Все очень плохо

Просто ****.... Сборная Украины пропустила еще два и горит Румынии 0:3. ВИДЕО

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

В первом тайме наша команда имела некоторое преимущество, однако пропустила после привоза обороны и Лунина от Станчу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После перерыва все стало еще хуже – быстрая атака румын, от которой, казалось, мы отбились, но тут подключился Марин с идеальным дальним ударом под штангу. Лунин бессилен и мы горим 0:2 к 53-й минуте.

А еще через три минуты счет стал 0:3 – румыны разыграли угловой, как-то очень просто просочились в штрафную, и Дрэгуш с пары метров замкнул или такой пас, или удар…

Все очень плохо!

По теме
yellow-arrow
Цензурных слов не подберешь. Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Зинченко: Не знаю что сказать. Очень стыдно смотреть нашим болельщикам в глаза
yellow-arrow
Поражение от Румынии - наше самое крупное при Реброве, и самое крупное в группах Евро
Украина Румыния
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 18:20
Даже незнаю хто більше дно гравці чи тренер який після 1 тайму ні#уя не зробив .
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 29
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 18:20
Даже незнаю хто більше дно гравці чи тренер який після 1 тайму ні#уя не зробив .
Ответить
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
17.06.2024 в 18:07
Погано, що поставив на ворота Луніна. Трубін себе класно показав у грі з німцями да і на протязі сезону, а Лунін не стабільний.
Ответить
0
0
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 18:02
Ребров не тренер .треба грати довбик і яремчук в парі а він ставить ху# зна кого .н@# нам два опорних ??? ?
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
17.06.2024 в 18:00
Я стою 40, а я 50, а за мене 100 просять, та ми їх порвем, не ми їх розірвем
Ответить
0
0
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 17:57
Хто там коштує 40 лямів якщо перший удар по воротах на 90 хв на яких стоїть дідо 40 років
Ответить
1
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
17.06.2024 в 17:57
"Ну нічево, жизнь прадалжаїцца, надо двігатся дальше, ето всьо опит"... Щось таке почуємо в інтерв'ю після матчу від наших "зірок".
Ответить
0
0
adey (Korosten)
17.06.2024 в 17:53
це було гарно... :)
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
17.06.2024 в 17:49
И с чего вдруг все решили , что мы их влегкую обыграем ? Вспомните 90 г, тоже самое было . Они нас даже без своего лидера , легко обыграли . Всегда с румынами тяжело играли .
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
17.06.2024 в 17:49
Спокійно. Хто казав, що ми будемо фейєрити. Якось продерлись до четвертого кошика, отримали одну з трьох останніх путівок. Головне ми на Євро. Хочаб гол забити.
Ответить
0
0
ymscik (Херсон)
17.06.2024 в 17:47
После дифирамбов цыгана для нашей сборной перед игрой, чуйка была не очень, но чтобы так...
Ответить
1
0
avatar
hrdhrd (Україна)
17.06.2024 в 17:47
Хорошо румынов шапками закидали до матча. Сильнейшее поколение сборной Украины в истории. Спасибо Мегого, что выключили это позорище.
Ответить
4
0
Vlad21 (Украина)
17.06.2024 в 17:45
На данный момент наша Украина по футболу "дрова". Проигрывать 3:0 Румынам??? Так Румыны - это дворовая команда для команд класса Испания, Италия, Франция, Англия. Позорище. Еще бы ничего, если бы горели Французам, Испанцам. А тут - ??? Правильно и сделали что выключили трансляцию этого позорища. По крайней мере на МЕГОГО футбола нет.
Ответить
4
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:45
Нада Болеть за Шотландию чтобы 3 е место заняла ну и за Ховатию. Чтобы скромно выигра Албанию 1:0 а потом влет Италии. Но по большому счету мы тут пасажири
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
17.06.2024 в 17:44
Поразка стопудово тренерська. З першої хвилини було видно, що ця команди вийшла не грати, а ходити по полю.
Ответить
2
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
17.06.2024 в 17:41
Нагадаю зарплати тренерів збірних:Луї Де ла Фуенте Кастільйо (Іспанія) — 1 250 000. Сергій Ребров (Україна) — 1 250 000. Міхал Пробеж (Польща) — 560 000. Едвард Йорданеску (Румунія) — 240 000
Ответить
3
0
ding31
17.06.2024 в 17:40
Сборной российские паспорта. Реброву героя России))
Ответить
1
4
pilips111 (Чернигов)
17.06.2024 в 17:40
Конченные
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.06.2024 в 17:37
Вся катсапська педе расня возбудилась....
Ответить
0
3
Sergey74 (Кривой Рог)
17.06.2024 в 17:34
Прям фурор зробили))) Піду тяпну 150, нерви заспокоїти треба
Ответить
0
0
Met (Харків)
17.06.2024 в 17:31
Фаворити! Чого вже там. Але румуни!!! )))
Ответить
1
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
17.06.2024 в 17:30
Если во втором матче лунина поставят даже смотреть не буду. Не вратарь а дырка. Сюрприз удался (для Румынии я так понимаю).
Ответить
4
0
same tak(Україна)
17.06.2024 в 17:24
у всех чёрный экран?мегого-......красавцы
Ответить
4
0
alexfc (Киев)
17.06.2024 в 17:24
так, навіщо цей срам дивитись
Ответить
1
0
alexfc (Киев)
17.06.2024 в 17:22
Помилка в тому, що хтось вирішив що Ребров це тренер
Ответить
3
0
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 17:22
Лунина после этого матча в запас, Трубин должен выйти. Но главный неудачник матча это Ребров, после таких поражений надо делать харакири. Лучше бы не проходили на Евро, чем такой позор испытывать. Сделали из румын супер звезд. Раньше мы первый тайм проваливали, второй прибавляли, а сейчас второй еще хуже проваливаем. Выход из группы невозможен из за разницы мячей, даже 4 очка не хватит
Ответить
8
1
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:42
4 очка хватит но хто их даст с такой обороной.максимум 3 с разницей -3
Ответить
1
0
Ariakiev01 (Київ)
17.06.2024 в 17:43
словаков 1:0 както віиграем и 2:1 продуем Бельгии
 
0
0
same tak(Україна)
17.06.2024 в 17:20
это и есть обещанный "сюрприз" на евро?
Ответить
7
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
17.06.2024 в 17:31
Ну че нормальный сюрприз для соперника
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости