Мудрик - лучший игрок матча против Румынии по версии SofaScore и WhoScored

Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграла против Румынии в рамках группового этапа Евро-2024 (3:0).

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Михаил Мудрик. Он получил 7.5 и 6.9 соответственно.

Наш соотечественник за 90 минут отдал 22/30 (73%) точных передач, имел успех в семи удачных обводках из десяти, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 49 касаний к мячу.

Самую низкую оценку в нашей сборной получил голкипер Андрей Лунин (5.5 от Sofascore и 4.6 - WhoScored).

25-летний вратарь пропустил 3 мяча, совершил 2 сейва, отдал 94% точных передач и в целом сделал 26 касаний к мячу.

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А что касается Румын, то лучшим игроком в команде оказался Денис Дрегуш. Футболист получил 7.6 от Sofascore и 8.2 - WhoScored.