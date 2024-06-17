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Мудрик - лучший игрок матча против Румынии по версии SofaScore и WhoScored

Национальная сборная Украины

Оценки за матч

Мудрик - лучший игрок матча против Румынии по версии SofaScore и WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 июня, сборная Украины сыграла против Румынии в рамках группового этапа Евро-2024 (3:0).

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore и WhoScored стал Михаил Мудрик. Он получил 7.5 и 6.9 соответственно.

Наш соотечественник за 90 минут отдал 22/30 (73%) точных передач, имел успех в семи удачных обводках из десяти, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 49 касаний к мячу.

Самую низкую оценку в нашей сборной получил голкипер Андрей Лунин (5.5 от Sofascore и 4.6 - WhoScored).

25-летний вратарь пропустил 3 мяча, совершил 2 сейва, отдал 94% точных передач и в целом сделал 26 касаний к мячу.

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А что касается Румын, то лучшим игроком в команде оказался Денис Дрегуш. Футболист получил 7.6 от Sofascore и 8.2 - WhoScored.

Мудрик - лучший игрок матча против Румынии по версии SofaScore и WhoScored - изображение 1
Мудрик - лучший игрок матча против Румынии по версии SofaScore и WhoScored - изображение 2

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Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
17.06.2024 в 18:27
адруша и сареже гениальні тренера від бога
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Комментарии 3
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
17.06.2024 в 18:27
адруша и сареже гениальні тренера від бога
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avatar
Американец 2000
17.06.2024 в 18:04
Ну да - Мудрик самый симпатичный ))))))
sticker
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LEVgcUqs (Чернігів)
17.06.2024 в 17:57
Ну, якщо Мудрик найкращий гравець, то збірна України може їхати додому...
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