Сборная Украины нанесла первый удар в створ ворот Румынии на 77-й минуте

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

При территориальном преимуществе мы горим к концы матча 0:3.

Ну а первый удар в створ наша команда нанесла на 77-й минуте. Постарался Судаков

Как гвоорится, чем богаты...

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.