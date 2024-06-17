Национальная сборная Украины
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Сборная Украины нанесла первый удар в створ ворот Румынии на 77-й минуте
Постарался Судаков
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.
При территориальном преимуществе мы горим к концы матча 0:3.
Ну а первый удар в створ наша команда нанесла на 77-й минуте. Постарался Судаков
Как гвоорится, чем богаты...
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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Море23 (Одесса)
17.06.2024 в 18:04
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