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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины нанесла первый удар в створ ворот Румынии на 77-й минуте

Национальная сборная Украины
Обновлено

Постарался Судаков

Сборная Украины нанесла первый удар в створ ворот Румынии на 77-й минуте

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем против Румынии.

При территориальном преимуществе мы горим к концы матча 0:3.

Ну а первый удар в створ наша команда нанесла на 77-й минуте. Постарался Судаков

Как гвоорится, чем богаты...

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
17.06.2024 в 18:04
Круто
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
17.06.2024 в 18:04
Круто
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oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 17:53
зато какой удар!
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