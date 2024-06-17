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Ермак: Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались

Национальная сборная Украины

Катастрофический старт нашей команды

Ермак: Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались

president.gov.ua

Новина українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал поражение сборной Украины в стартовом матче Евро-2024 с Румынией (0:3).

"Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались.

Не тот великий, кто никогда не падал, а тот великий - кто падал и вставал. (С)." - написал Ермак в своем телеграм-канале.

Напомним, что на ЧМ-2006 украинцы в первом туре уступили Испании 0:4, а затем дошли до 1/4 финала.

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Украина Румыния Андрей Ермак
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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Море23 (Одесса)
17.06.2024 в 18:35
Что он несёт .его уже нестесняясь тулят как президента
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Комментарии 7
Море23 (Одесса)
17.06.2024 в 18:35
Что он несёт .его уже нестесняясь тулят как президента
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.06.2024 в 18:18
Штірліц тут як тут...
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1
1
tekutiev (донецк,Украина)
17.06.2024 в 18:17
этого ......тут только и не хватало
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1
1
balamyt (Boston)
17.06.2024 в 18:16
Это идиотское сравнение т.к. ни у одной команды из ТОП СБУ в 2006 г не выиграла 0-4 с Испанией и 0-3 С Италией и только с трудом через пенальти прошли Швейцарию в 1-8 финала. Но Руминия не Италия и Англия..и нужно было играть на равных
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2
0
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 18:11
Добити хоче ?
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2
0
Comment06 (Украина)
17.06.2024 в 18:10
Найкраща збірна за часів Незалежності, кажете?! Може, ви переплутали з українською армією? Це не Румунія сильна, це наші розпіарені піжони без яєць! На жаль, нема в цьому зброді лідера, а в кожного, як здавалося раніше, футболіста совісті- одні балачки. Навіть після такої ганьби не все втрачене- дві перемоги і 1/8 забезпечена. Але з ким перемагати?!
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1
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download1 (huyersk)
17.06.2024 в 18:10
Наволоч, агент кремля, щоб я тебе не чув, ти хто взагалі такий пля???? Хто тебе питав, кликав
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