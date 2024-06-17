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Ермак: Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались
Катастрофический старт нашей команды
president.gov.ua
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал
"Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались.
Не тот великий, кто никогда не падал, а тот великий - кто падал и вставал. (С)." - написал Ермак в своем телеграм-канале.
Напомним, что на ЧМ-2006 украинцы в первом туре уступили Испании 0:4, а затем дошли до 1/4 финала.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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Море23 (Одесса)
17.06.2024 в 18:35
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