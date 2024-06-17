Ермак: Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал поражение сборной Украины в стартовом матче Евро-2024 с Румынией (0:3).

"Вспомните 2006 год, как начали и где потом оказались.

Не тот великий, кто никогда не падал, а тот великий - кто падал и вставал. (С)." - написал Ермак в своем телеграм-канале.