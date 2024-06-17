Мудрик – Лев матча Румыния - Украина

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3 .

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз вингеру Михаилу Мудрику, который набрал 30: голосов.

Вслед за Мудриком в опросе финишировали голкипер Андрей Лунин (19%) и Александр Зинченко (11%).

Напомним, что свой следующий матч на турнире наша команда проведет против Словении.