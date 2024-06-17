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Национальная сборная Украины

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Мудрик – Лев матча Румыния - Украина

Национальная сборная Украины

Лунин и Зинченко - в тройке лучших

Мудрик – Лев матча Румыния - Украина

Новина українською

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз вингеру Михаилу Мудрику, который набрал 30: голосов.

Вслед за Мудриком в опросе финишировали голкипер Андрей Лунин (19%) и Александр Зинченко (11%).

Напомним, что свой следующий матч на турнире наша команда проведет против Словении.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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lingotto (Київ)
17.06.2024 в 18:31
Як на мене він як максимум олень матчу! Нахіба взагалі після таких провалів когось відокремлювати??!!
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Комментарии 7
lingotto (Київ)
17.06.2024 в 18:31
Як на мене він як максимум олень матчу! Нахіба взагалі після таких провалів когось відокремлювати??!!
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Bush_Dima (Чернігів)
17.06.2024 в 18:24
Думаю було б правильніше не нагороджувати гравців після програних матчів.
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Met (Харків)
17.06.2024 в 18:19
Вибачте, але левів з боку України в цьому матчі не спостерігалося.
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LEVgcUqs (Чернігів)
17.06.2024 в 18:17
Якщо Мудрик лев матчу, то безпомилково можна сказати, що збірна України програла.
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danikrom (Львів)
17.06.2024 в 18:17
.. це дитя, а не лев матчу. Він грає у дитячий футбол, без мізків! Ноги бігають, а голова не працює.
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Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2024 в 18:13
Лев пройо….го матчу
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magnum power (БОМЖ)
17.06.2024 в 18:12
леви матча - коти Леона.
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