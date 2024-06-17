Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик – Лев матча Румыния - Украина
Лунин и Зинченко - в тройке лучших
Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".
По его итогам зрители отдали приз вингеру Михаилу Мудрику, который набрал 30: голосов.
Вслед за Мудриком в опросе финишировали голкипер Андрей Лунин (19%) и Александр Зинченко (11%).
Напомним, что свой следующий матч на турнире наша команда проведет против Словении.
Популярное сейчас
- Румыния – Украина 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Комментарии 7