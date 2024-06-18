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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы

Национальная сборная Украины

Тренерское поражение

Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

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Нет, сборная Украины не перегорела, но она точно была перегрета мотивационными спичами, шапкозакидательскими комментариями и излишними надеждами. Пытаемся понять план Реброва, почему команда не смогла добавить в агрессии на второй тайм и как теперь дальше играть это ЕВРО… Больше мыслей – внутри подкаста.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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