Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы

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Нет, сборная Украины не перегорела, но она точно была перегрета мотивационными спичами, шапкозакидательскими комментариями и излишними надеждами. Пытаемся понять план Реброва, почему команда не смогла добавить в агрессии на второй тайм и как теперь дальше играть это ЕВРО… Больше мыслей – внутри подкаста.

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