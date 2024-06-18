Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
Тренерское поражение
Getty Images / Global Images Ukraine
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Нет, сборная Украины не перегорела, но она точно была перегрета мотивационными спичами, шапкозакидательскими комментариями и излишними надеждами. Пытаемся понять план Реброва, почему команда не смогла добавить в агрессии на второй тайм и как теперь дальше играть это ЕВРО… Больше мыслей – внутри подкаста.
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