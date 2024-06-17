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Не набрали проходной балл. Оценки сборной Украины за матч против Румынии

Национальная сборная Украины
Обновлено

Без права на пересдачу!

Не набрали проходной балл. Оценки сборной Украины за матч против Румынии

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Что это было?! Трагедия, отчаяние и полный провал. Можно подобрать много слов как в негативном ключе описать игру нашей национальной команды против Румынии, но все же нужно анализировать и "оценивать". Правда, было бы что оценивать... Ноль не ставим - все же вышли на поле.

Далеко не всегда идет игра и все происходит как ты хочешь - это жизнь, и это футбол. Однако, действовать настолько безыдейно и апатично, когда на тебя смотрит вся страна в такое сложное время - объяснить это невозможно.

  • Андрей Лунин. Оценка - 0,5 из 5-ти.

Однозначно, это был худший матч вратаря мадридского "Реала" за национальную сборную, а возможно и во всей карьере на взрослом уровне. Андрей напрямую принял участие в первом пропущенном, неудачно выбив на ногу румыну. Да, в том эпизоде за секунду до того начудил и Матвиенко, но тем не менее. После того был момент с "сухим листом" от Станчу, когда Лунин не контролировал ситуацию. Тогда чудом спасла перекладина. Да и вообще Андрей себя очень плохо сегодня показал при дальних ударах и угловых.

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Если начал эту встречу наш страж ворот достаточно спокойно и сделал несколько рядовых сейвов, то дальше, как и вся наша команда, поплыл. Провал. Куртуа может спать спокойно.

  • Александр Зинченко. Оценка - 1 из 5-ти.

С такой игрой вряд ли "Арсенал" захочет оставлять украинца в своем ростере. Общая безыдейность, перекаты поперек и минимум подключений в атаку - вот чем запомнился хавбек "канониров".

  • Николай Матвиенко. Оценка - 0,5 из 5-ти.

Грубая ошибка при первом голе и невнятная игра дальше. Отсутствие агрессии в отборе и апатия при игре с мячом. Этот матч будет сниться Николаю в ночных кошмарах.

  • Илья Забарный. Оценка - 2 из 5-ти.

Лучший из худших среди защитников. Если можно так "отметить". Центрбек "Борнмута" неплохо выглядел на старте поединка, но в дальнейшем, как и все остальные, пропал.

  • Ефим Конопля. Оценка - 1 из 5-ти.

Ни о чем. Без обострений впереди, без подстраховок сзади. Максимально блеклый матч от флангового защитника "Шахтера".

  • Николай Шапаренко. Оценка - 1,5 из 5-ти.

19-й номер нашей сборной как бы проявлял какую-то там активность, не без того. Но какого-то импакта от этого не было. В итоге, никакое выступление и замена на 63-й минуте.

  • Тарас Степаненко. Оценка - 2,5 из 5-ти.

Наш капитан и ветеран прям тотально откровенно не провалился, но и, как и все, ничем не запомнился. Проходная игра от 34-летнего опорника. Степаненко хотя бы боролся в отборе.

  • Михаил Мудрик. Оценка - 1,5 из 5-ти.

Забеги по флангу без дальнейшего обострения - вот и все. Дриблинг и скорость у вингера "Челси" однозначно есть, но как этими качествами управлять и как делать за счет них результативную разницу в ответственных матчах Михаил пока не знает.

  • Георгий Судаков. Оценка - 2,5 из 5-ти.

Первый удар в створ ворот от нашей сборной - на секунду, на 77-й минуте! Серьезное достижение, ничего не скажешь. Впрочем, Георгий был наверное едва ли не единственным футболистом "сине-желтых", который при 0:3 окончательно не стушевался и пытался хоть как-то продолжать бороться, или же создавать имитацию этой борьбы...

  • Виктор Цыганков. Оценка - 1 из 5-ти.

Вингер "Жироны" точно играл в этом матче? Виктор потерялся на арене в Мюнхене и был заменен на 63-й минуте.

  • Артем Довбик. Оценка - 1,5 из 5-ти.

От лучшего снайпера Ла Лиги прошлого сезона мы увидели агрессию. Только жаль, что Артем приложил ее не в то русло. Довбик несколько раз пробил по воротам команды Эдварда Йорданеску, однако все выше и мимо. Большинство игрового времени украинский нападающий безуспешно толкался с защитниками сборной Румынии.

Замены:

  • Андрей Ярмоленко. Оценка - n/a.
  • Руслан Малиновский. Оценка - n/a.
  • Владимир Бражко. Оценка - n/a.
  • Александры Тимчик. Оценка - n/a.

Все трое вышли на поле во втором тайме, ничего не показали и ничем не запомнились. Нет даже за что оценивать.

  • Роман Яремчук. Оценка - 2 из 5-ти.

Единственный кому из запасных можно поставить хоть какую-то оценку - за момент в уже компенсированное к поединку время. Форвард "Брюгге", когда вся команда уже встала и мысленно хотела как можно быстрее покинуть поле, едва не перебросил Нице. Однако, игровой снаряд упал сверху на перекладину.

  • Главный тренер - Сергей Ребров. Оценка - 0,5 из 5-ти.

Личный провал Сергея Станиславовича, как коуча и специалиста. Если раньше отсутствие тренерских идей можно было списать на наличие результата. То это уже было Евро, и мы ярко увидели, что "придумал" Ребров - то есть ничего. Зачем было играть именно три контрольных матча перед ЧЕ / почему украинская сборная настолько поплыла психологически после пропущенных мячей / как мы хотели или все еще хотим играть - на все эти вопросы нужно ответить наставнику главной команды страны. Кажется, что вся задумка Реброва снова заключалась в том, чтобы надеяться на камбэк, но лимит чудес иссяк... Наступила жестокая реальность.

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Комментарии
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wist15 (Киев)
17.06.2024 в 20:18
5 балов! Добавить нечего. Серожа как тренер - дноЮ
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Комментарии 1
wist15 (Киев)
17.06.2024 в 20:18
5 балов! Добавить нечего. Серожа как тренер - дноЮ
Ответить
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