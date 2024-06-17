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Поражение от Румынии - наше самое крупное при Реброве, и самое крупное в группах Евро

Национальная сборная Украины

Антирекордный матч

Поражение от Румынии - наше самое крупное при Реброве, и самое крупное в группах Евро

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3.

Это поражение стало самым болезненным для команды за год работы Сергея Реброва главным тренером.

Всего под руководством тренера это третье поражение для сборной. Ранее Украина с Сергеем Ребровым проигрывала только Италии в отборе к Евро (1:2) и в контрольном поединке с Польшей (1:3) перед стартом чемпионата Европы.

Также это самое крупное поражение украинской команды за историю выступлений на групповых этапах чемпионатов Европы. До этого украинцы в группе проигрывали максимум в 2 мяча, хотя в плей-офф и «горели» англичанам 0:4.

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