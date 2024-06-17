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Национальная сборная Украины

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Зинченко: Не знаю что сказать. Очень стыдно смотреть нашим болельщикам в глаза

Национальная сборная Украины
Обновлено

Румыния разгромила нашу команду

Зинченко: Не знаю что сказать. Очень стыдно смотреть нашим болельщикам в глаза

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире Megogo и Суспільне Спорт подвел итог первого матча команды на Евро-2024 – поражение от Румынии 0:3.

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"Я не знаю, что говорить. Очень стыдно было смотреть нашим болельщикам в глаза, всем тем, кто пришел нас поддержать. Сделаем все в следующей игре, чтобы порадовать наших фанов. Не знаю, что сейчас комментировать. Сейчас очень стыдно. Ребята понимают то, что произошло, нужно показать нашу реакцию в следующей игре. Сегодня случилось что случилось, хотя понимали, что игра важна.

Что говорил тренер в перерыве? Что не хватало агрессии в атаке, чтобы просто владением моменты не будут создаваться. Нам не хватало агрессии в атаке", - сказал Зинченко.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:40
Седан, ты балабол.
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
17.06.2024 в 18:40
Седан, ты балабол.
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця)
17.06.2024 в 18:35
Подивись краще на мене голенького
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
17.06.2024 в 18:35
Тю, так ты ж говорил что в полуфинал собрались
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0
0
Met (Харків)
17.06.2024 в 18:32
Цікаво, що скаже Матвієнко?
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legio5 (Николаев)
17.06.2024 в 18:35
нічого, буде довго думати, а потім кине мікрофон Луніну...
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