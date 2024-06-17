Зинченко: Не знаю что сказать. Очень стыдно смотреть нашим болельщикам в глаза

Защитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире Megogo и Суспільне Спорт подвел итог первого матча команды на Евро-2024 – поражение от Румынии 0:3.

"Я не знаю, что говорить. Очень стыдно было смотреть нашим болельщикам в глаза, всем тем, кто пришел нас поддержать. Сделаем все в следующей игре, чтобы порадовать наших фанов. Не знаю, что сейчас комментировать. Сейчас очень стыдно. Ребята понимают то, что произошло, нужно показать нашу реакцию в следующей игре. Сегодня случилось что случилось, хотя понимали, что игра важна.

Что говорил тренер в перерыве? Что не хватало агрессии в атаке, чтобы просто владением моменты не будут создаваться. Нам не хватало агрессии в атаке", - сказал Зинченко.