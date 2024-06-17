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Яремчук: Не может быть никаких оправданий

Национальная сборная Украины
Обновлено

Форвард прокомментировал поражение команды в групповом этапе Евро

Яремчук: Не может быть никаких оправданий

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение национальной команды в первом туре Евро-2024.

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"Счет на табло - 3:0. Мы проиграли, мы были хуже соперника. Не показали свою игру. Румыны заслуженно победили. Не может быть никаких оправданий. Надо зайти в раздевалку, поговорить, и двигаться дальше.

Очень трудно что-то сейчас говорить. Говорить на эмоциях - это неправильно. Сегодня проиграли мы, а румыны выиграли. Поздравляем их с победой. Нам надо сфокусироваться на игре, и двигаться дальше.

Перед нами большая ответственность. Мы сейчас должны собраться, поговорить, сделать шаги не на словах, а на деле", - сказал Яремчук Megogo.

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Украина Национальная сборная Украины Роман Яремчук Чемпионат Европы-2024 Евро 2024
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
17.06.2024 в 18:57
На ділі - пакуйтеся, збирайте речі, два рази по 0:3 "технічні" - це менш соромно
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Комментарии 1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
17.06.2024 в 18:57
На ділі - пакуйтеся, збирайте речі, два рази по 0:3 "технічні" - це менш соромно
Ответить
0
0

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