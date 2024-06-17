Яремчук: Не может быть никаких оправданий

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение национальной команды в первом туре Евро-2024.

"Счет на табло - 3:0. Мы проиграли, мы были хуже соперника. Не показали свою игру. Румыны заслуженно победили. Не может быть никаких оправданий. Надо зайти в раздевалку, поговорить, и двигаться дальше.

Очень трудно что-то сейчас говорить. Говорить на эмоциях - это неправильно. Сегодня проиграли мы, а румыны выиграли. Поздравляем их с победой. Нам надо сфокусироваться на игре, и двигаться дальше.

Перед нами большая ответственность. Мы сейчас должны собраться, поговорить, сделать шаги не на словах, а на деле", - сказал Яремчук Megogo.