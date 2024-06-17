В MEGOGO пояснили, почему не показывали матч Румыния - Украина с 58 по 90 минуту

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3 .

И проблемы были не только в игре нашей команды, но и в трансляции матча.

Так, на сервисе MEGOGO перестала работать на 58-й минуте и восстановилась лишь на 90-й минуте.

На «Суспільному» также были проблемы, но трансляция прерывалась всего на 5-7 минут.

После игры медиасервис MEGOGO извинился и прокомментировал технические проблемы: