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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В MEGOGO пояснили, почему не показывали матч Румыния - Украина с 58 по 90 минуту

Национальная сборная Украины

Извинились за технические проблемы

В MEGOGO пояснили, почему не показывали матч Румыния - Украина с 58 по 90 минуту

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3.

И проблемы были не только в игре нашей команды, но и в трансляции матча.

Так, на сервисе MEGOGO перестала работать на 58-й минуте и восстановилась лишь на 90-й минуте.

На «Суспільному» также были проблемы, но трансляция прерывалась всего на 5-7 минут.

После игры медиасервис MEGOGO извинился и прокомментировал технические проблемы:

"Друзья, искренне извиняемся за технические неудобства! К сожалению, возникли перебои с трансляцией. Мы работаем над устранением проблемы и возвращением трансляции.

Предварительно из-за погодных условий произошел технический сбой в сети доставки контента", – говорится в заявлении MEGOGO.

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Украина Румыния Megogo
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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magnum power (БОМЖ)
17.06.2024 в 19:02
перестав підписуватись на футбольні сервіси давно. у супутниковому приймачі досі стирчить картка футболів))). дивився піратку в ідеальній якості. не те, що мені шкода грошей, але свого часу вже наївся підписок за часів розподілу ринку футбольних трансляцій.
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Комментарии 4
magnum power (БОМЖ)
17.06.2024 в 19:02
перестав підписуватись на футбольні сервіси давно. у супутниковому приймачі досі стирчить картка футболів))). дивився піратку в ідеальній якості. не те, що мені шкода грошей, але свого часу вже наївся підписок за часів розподілу ринку футбольних трансляцій.
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0
0
Kaiso Vegas
17.06.2024 в 18:59
Megogo – це взагалі якийсь цирк: перед кожною трансляцією дивишся реклами ніби на якомусь піратському ресурсі (якого хріна?); з пристроїв регулярно розлогінює, при чому отримати код на вхід – той ще квест; підтримка у чат-ботах відповідає через декілька годин, по телефону гарячої лінії теж потрібно чекати цілу вічність на з‘єднання з оператором Дуже шкода, що ця шарага монопольно транслює ЧЄ І дякую ресурсу «Мой Футбол» – мав змогу без нервів продовжити дивитись матч з англійськими коментаторами, безкоштовно (!)
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3
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same tak(Україна)
17.06.2024 в 18:52
гнать вас надо поганой метлой твари .......и отобрать все лицензии на показ всех турниров
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avatar
Просто Квашин (Харків)
17.06.2024 в 18:50
Все через дупу.... А гроші деруть... Козломорді....
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