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В MEGOGO пояснили, почему не показывали матч Румыния - Украина с 58 по 90 минуту
Извинились за технические проблемы
фото из свободных источников
Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала
И проблемы были не только в игре нашей команды, но и в трансляции матча.
Так, на сервисе MEGOGO перестала работать на 58-й минуте и восстановилась лишь на 90-й минуте.
На «Суспільному» также были проблемы, но трансляция прерывалась всего на 5-7 минут.
После игры медиасервис MEGOGO извинился и прокомментировал технические проблемы:
"Друзья, искренне извиняемся за технические неудобства! К сожалению, возникли перебои с трансляцией. Мы работаем над устранением проблемы и возвращением трансляции.
Предварительно из-за погодных условий произошел технический сбой в сети доставки контента", – говорится в заявлении MEGOGO.
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