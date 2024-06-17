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66% владения для Украины и всего два удара в створ. Статистика матча Румыния - Украина 3:0
Итог матча считается по голам, а не по статистике
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с
Интересна статистика данного матча – наша команда владела инициативой (34:66 владение), нанесла больше ударов (14:10), но в створ у нас только 2 удара против 5 у румын.
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Другими словами, если бы в футбол играла статистика, мы бы точно сегодня выиграли б.
Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.
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