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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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66% владения для Украины и всего два удара в створ. Статистика матча Румыния - Украина 3:0

Национальная сборная Украины

Итог матча считается по голам, а не по статистике

66% владения для Украины и всего два удара в створ. Статистика матча Румыния - Украина 3:0

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3.

Интересна статистика данного матча – наша команда владела инициативой (34:66 владение), нанесла больше ударов (14:10), но в створ у нас только 2 удара против 5 у румын.

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Другими словами, если бы в футбол играла статистика, мы бы точно сегодня выиграли б.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.

66% владения для Украины и всего два удара в створ. Статистика матча Румыния - Украина 3:0 - изображение 1
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Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.06.2024 в 19:12
Що за МАЯЧНЯ: "якби у футбол грала статистика"?!!ЯКБИ У ФУТБОЛ ГРАЛА СТАТИСТИКА - ми б мали найгірші показники.
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Комментарии 1
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.06.2024 в 19:12
Що за МАЯЧНЯ: "якби у футбол грала статистика"?!!ЯКБИ У ФУТБОЛ ГРАЛА СТАТИСТИКА - ми б мали найгірші показники.
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