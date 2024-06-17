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Забарный: Кто-то говорит, что мы же должны сдаваться... Здесь нечего стыдиться. Нужно быть мужчинами и делать свое дело
Комментарий защитника сборной Украины после провала
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Украина стартовала на чемпионате Евро-2024 – стартовала с оглушительного поражения от сборной Румынии 0:3. Одним из тех игроков, кто после матча нашел в себе мужество пообщаться с прессой в микст-зоне, был Илья Забарный. Ему несколько вопросов задала и корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
- Что скажете о сопернике – в чем не удалось его переиграть?
- О сопернике ничего не скажу, я считаю, дело в нас. Вот и все.
- До первого пропущенного гола Украина доминировала, но после ошибки Лунина что-то пошло не так. Почему не удалось реабилитироваться?
- Это не только ошибка Андрея, там ряд ошибок... Да это и не важно. Мы пропустили гол – такое бывает, не впервые пропускаем. Потом также доминировали; надо проанализировать игру и двигаться дальше.
- Как вы считаете, справедлив ли результат игры?
- Наверное, справедлив, потому что Румыния была лучше. Они забили три мяча – поэтому да, все справедливо.
- Какое в целом настроение у команды сейчас?
- Да какое настроение... Тяжелая игра, все понимают, что такое не может быть. Сейчас важно просто проанализировать все и двигаться дальше. Не все еще потеряно.
- Есть понимание, почему так произошло? Потому что были большие (видимо, завышенные) ожидания...
- Не могу ответить на вопрос, почему так произошло. Не знаю. Так сложилось – это футбол. Очень трудно, когда пропускаешь гол – и команда-соперница полностью закрыта, ловит тебя на контратаках. Потом еще раз пропускаешь – очень тяжело. Будем работать. У нас еще есть шансы. Кто-то говорит, что мы там уже должны сдаваться... это все хорошо. Это все хорошо, но я считаю, что это хороший урок, важный опыт для всех. Здесь нечего стыдится. Нужно быть мужчинами и делать свое дело.
Отметим, что Илья Забарный – основной центральный защитник сборной Украины и английского "Борнмута".
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