Забарный: Кто-то говорит, что мы же должны сдаваться... Здесь нечего стыдиться. Нужно быть мужчинами и делать свое дело

Украина стартовала на чемпионате Евро-2024 – стартовала с оглушительного поражения от сборной Румынии 0:3. Одним из тех игроков, кто после матча нашел в себе мужество пообщаться с прессой в микст-зоне, был Илья Забарный. Ему несколько вопросов задала и корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Что скажете о сопернике – в чем не удалось его переиграть?

- О сопернике ничего не скажу, я считаю, дело в нас. Вот и все.

- До первого пропущенного гола Украина доминировала, но после ошибки Лунина что-то пошло не так. Почему не удалось реабилитироваться?

- Это не только ошибка Андрея, там ряд ошибок... Да это и не важно. Мы пропустили гол – такое бывает, не впервые пропускаем. Потом также доминировали; надо проанализировать игру и двигаться дальше.

- Как вы считаете, справедлив ли результат игры?

- Наверное, справедлив, потому что Румыния была лучше. Они забили три мяча – поэтому да, все справедливо.

- Какое в целом настроение у команды сейчас?

- Да какое настроение... Тяжелая игра, все понимают, что такое не может быть. Сейчас важно просто проанализировать все и двигаться дальше. Не все еще потеряно.

- Есть понимание, почему так произошло? Потому что были большие (видимо, завышенные) ожидания...

- Не могу ответить на вопрос, почему так произошло. Не знаю. Так сложилось – это футбол. Очень трудно, когда пропускаешь гол – и команда-соперница полностью закрыта, ловит тебя на контратаках. Потом еще раз пропускаешь – очень тяжело. Будем работать. У нас еще есть шансы. Кто-то говорит, что мы там уже должны сдаваться... это все хорошо. Это все хорошо, но я считаю, что это хороший урок, важный опыт для всех. Здесь нечего стыдится. Нужно быть мужчинами и делать свое дело.

Отметим, что Илья Забарный – основной центральный защитник сборной Украины и английского "Борнмута".