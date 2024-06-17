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Ребров: На Евро каждый игрок должен показывать максимум - в матче с Румынией этого не было
Итоги матча с Румынией от Сергея Реброва
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Суспільного подвел итог первого матча команды на Евро-2024 –
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"Для всех этот результат неожиданный. Это Евро. Если мы хотим чего-то достичь на Евро, надо показывать максимальный результат от каждого игрока. К сожалению, сегодня этого не было. Но это первая игра, мы ее проанализируем, и будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей игре.
Не думаю, что мы не желали забить гол. В первые минуты, до пропущенного мяча, мы контролировали игру. Мы допускаем ошибки, к сожалению, это было сегодня. В первом тайме мы не были достаточно агрессивны в атаке. Мы контролировали матч, но не создавали моментов.
Что говорить ребятам? Они сами должны себя возвращать. Мы понимаем, что это не одна игра. Сказали им, что допустили много ошибок. Надо готовиться к следующей встрече".
"Игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой", - сказал Ребров Суспільне Спорт.
Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.
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