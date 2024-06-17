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Ребров: На Евро каждый игрок должен показывать максимум - в матче с Румынией этого не было

Национальная сборная Украины
Обновлено

Итоги матча с Румынией от Сергея Реброва

Ребров: На Евро каждый игрок должен показывать максимум - в матче с Румынией этого не было

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире Суспільного подвел итог первого матча команды на Евро-2024 – поражение от Румынии 0:3.

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"Для всех этот результат неожиданный. Это Евро. Если мы хотим чего-то достичь на Евро, надо показывать максимальный результат от каждого игрока. К сожалению, сегодня этого не было. Но это первая игра, мы ее проанализируем, и будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей игре.

Не думаю, что мы не желали забить гол. В первые минуты, до пропущенного мяча, мы контролировали игру. Мы допускаем ошибки, к сожалению, это было сегодня. В первом тайме мы не были достаточно агрессивны в атаке. Мы контролировали матч, но не создавали моментов.

Что говорить ребятам? Они сами должны себя возвращать. Мы понимаем, что это не одна игра. Сказали им, что допустили много ошибок. Надо готовиться к следующей встрече".

"Игроки очень благодарны тем, кто защищает нашу страну. Перед игрой говорил футболистам, что мы играем для них, что должны показать дух украинцев. Уверен, что на следующую игру будет другой настрой", - сказал Ребров Суспільне Спорт.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Mexxxxx (Просяная)
17.06.2024 в 20:15
Гравці повинні показувати… А тренер нічого не повинен показувати? Це щось нове, у нас звичайно починають вибачатись усі підряд, тренери кажуть, що він відповідає за результат тому провина на ньому, а тут без всяких, гравці не показали якийсь там максимум, який він сам собі придумав
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Комментарии 14
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2024 в 20:15
Гравці повинні показувати… А тренер нічого не повинен показувати? Це щось нове, у нас звичайно починають вибачатись усі підряд, тренери кажуть, що він відповідає за результат тому провина на ньому, а тут без всяких, гравці не показали якийсь там максимум, який він сам собі придумав
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1
0
nivroku (Odessa)
17.06.2024 в 19:54
Висновки вже можна робити. Євро для нас закінчилось. Починаємо підготовку до ЧС. Крок перший. Відставка керівництва УАФ із забороною Шевченку і Реброву обіймати будь-які адміністративні або тренерські посади в українському футболі через профнепридатність.
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zubrenok1956 (житомир)
17.06.2024 в 19:46
"самокритичний" аналіз гри команди і тренерського штабу, а особливо про дух українців; багато помилок , а наш удар в площину воріт румунів на 77 хвилині?! - реально ССР "налаштував" команду у перерві матчу; це ганьба, як не кажи в плані результату з нулем очок і голів; доречі ССР подивися коментарі на мегого Головка і Нагорняка - реноме тренерського цеху і "супераналіз"
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Andrumas (Düsseldorf)
17.06.2024 в 19:44
К сожалению у нас самый слабый тренер на евро... "Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей игре." А нельзя готовиться серьёзно и тщательно уже к первой игре???
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nivroku (Odessa)
17.06.2024 в 19:38
Тварина, гравці в нього винні! А ти навіщо? Ти мав їх налаштувати матч! Ти мав їх мотивувати! Ти мав їм показати, у який футбол вони мають грати! Через тебе й твого корєша шеви-пазіка справжнім Тренерам не дали працювати! Де твої тренерські ідеї? Чи інструкції від твого благодєтєля андрєйбарісича не надійшли?
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Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 19:35
А пісдя першого тайму шо ти змінив ?
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Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2024 в 19:37
Він змінив труси на сухі
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jnp49 (ОДЕССА)
17.06.2024 в 19:32
Сергей, а ведь и твоя доля вины есть.., НУ КАКИЕ СТЕПАНЕНКО и ШАПАРЕНКО В СТАРТЕ (???)
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MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 19:34
Там не доля вины, там наверное 100% вина на Реброве. Плохо подготовил сборную, поставил Лунина который не играл в апреле-мае и потерял кондиции и самое главное он тактику на матч неправильно подобрал. Не умеем мы играть первым номером, да еще контратаки не умеем останавливать.
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MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 19:32
Ребров это позор Украины, после Евро должен уйти в отставку если есть хоть капельки достоинства, не могу понять чем они занимались во время подготовки к Евро, но явно не футболом. У нас нет ни обороны, ни полузащиты, ни нападения, а самым слабым звеном оказался вратарской. И почему при нем сборная Украины постоянно проигрывает после первого тайма официальные матчи и почти никогда не забивает? И еще Йорданеску тактически его переиграл как щенка. Тот грамотно построил игру от обороны и хорошо подготовил дальние удары, видно что они хорошо готовились в тренировках, а наши в это время балду гоняли.
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Karamba911 (Львів)
17.06.2024 в 19:31
Дивлюсь Словаччина - Бельгія і розумію, що для нашої збірної проблеми тільки починаються на цьому Євро.З Словаками буде дуже дуже важко нічим не поступаються бельгійцям. А з Бельгією наші можуть програти ще в роздівалці.
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Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2024 в 19:27
Відставка відразу після Євро
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La Scala (Milano)
17.06.2024 в 19:31
Після прес конференції. Тоді ще може бути шанс виступити не так ганебно
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Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2024 в 19:36
Ідеально )
 
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