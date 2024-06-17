Лунин: Первый гол - моя ошибка. Второй - обидно, что не видел момента удара

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин подвел итог первого матча команды на Евро-2024 – поражение от Румынии 0:3 . Его слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Хочу попросить прощения у команды, у всех. Первый гол - это моя ошибка, и с него все началось. Такое бывает - просто техническая ошибка, ничего такого в том не вижу. Но результат на таком турнире...

Второй пропущенный мяч - обидно, что не было видно начало удара, потому что блокировали, потом не было видно, как он пролетал. Непонятные мячи... еще раз хочу извиниться. Будем готовиться к следующему матчу. Надеюсь, что сможем исправиться.

У нас нет выбора - надо быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, готовиться. Делать все возможное, и невозможное, чтобы пройти дальше. Нам нужны очки.

Ребята в поле приложили много усилий, боролись. Ошибка была ключевой, и дальше было сложнее.

Что сказал тренер после матча? Он поблагодарил всех за работу, сказал, что надо восстанавливаться. Через три дня уже следующая игра, еще ничего не закончилось, и мы должны готовиться. Дух - боевой, - сказал Лунин.