  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лунин: Первый гол - моя ошибка. Второй - обидно, что не видел момента удара
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин: Первый гол - моя ошибка. Второй - обидно, что не видел момента удара

Национальная сборная Украины
Обновлено

Голкипер сборной Украины - о матче с Румынией

Лунин: Первый гол - моя ошибка. Второй - обидно, что не видел момента удара

Getty Images / Global Images Ukraine

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин подвел итог первого матча команды на Евро-2024 – поражение от Румынии 0:3. Его слова передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Хочу попросить прощения у команды, у всех. Первый гол - это моя ошибка, и с него все началось. Такое бывает - просто техническая ошибка, ничего такого в том не вижу. Но результат на таком турнире...

Второй пропущенный мяч - обидно, что не было видно начало удара, потому что блокировали, потом не было видно, как он пролетал. Непонятные мячи... еще раз хочу извиниться. Будем готовиться к следующему матчу. Надеюсь, что сможем исправиться.

У нас нет выбора - надо быстро восстанавливаться, переключаться на следующий матч, готовиться. Делать все возможное, и невозможное, чтобы пройти дальше. Нам нужны очки.

Ребята в поле приложили много усилий, боролись. Ошибка была ключевой, и дальше было сложнее.

Что сказал тренер после матча? Он поблагодарил всех за работу, сказал, что надо восстанавливаться. Через три дня уже следующая игра, еще ничего не закончилось, и мы должны готовиться. Дух - боевой, - сказал Лунин.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
yellow-arrow
Бражко: Ничего такого Румыния не показала, но нам не хватало концентрации
yellow-arrow
Забарный: Кто-то говорит, что мы же должны сдаваться... Здесь нечего стыдиться. Нужно быть мужчинами и делать свое дело
Украина Румыния Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
17.06.2024 в 20:08
Мабуть, це був останній матч Луніна на цьому ЄВРО.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
Зритель (Харьков)
17.06.2024 в 20:08
Мабуть, це був останній матч Луніна на цьому ЄВРО.
Ответить
1
0
zubrenok1956 (житомир)
17.06.2024 в 20:00
це не технічна помилка - це рівень голкіпера (не вибив правильно, не побачив момент удару, а точніше був не готовий до відбиття, а в третьому голі - "слаба чуйка" і невпевненість у тому хто господар у воротарському майданчику); жорстко - так вказувати, але нажаль справедливо; біда багатьох футболістів, що воно не розуміють що таке стабільність гри, результати, а от зірковість їх накриває зразу; так що Андрій готуйся далі, але шанс свій ти вже на ЧЄ використав - без образ
Ответить
1
0
Ganymed (Дніпро)
17.06.2024 в 20:00
Значит Карло Анчелотти не зря придирается к Лунину, он видно видит проблемы Лунина которые мы не видели а теперь увидели !
Ответить
1
0
alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 19:58
тебе все писали не ставь ЗИНУ он дыра с понтами не зря его выгоняют с АРСЕНАЛА за длинный язык --выложимся на 100%--потом на 200%
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 19:54
Для тебя Лунин Евро закончен после этой игры. Сыграл как дилетант в обеих голах, если был бы хотя бы средним вратарем, не было бы этих голов и мы бы сыграли 0-0 и с шансами пройти дальше, а сейчас смотрим игру словаков с бельгийцами и понимаем что шансы пройти у нас призрачные, все из за твоих дырявых рук. Оставайся в Реале и будь дублером Куртуа навсегда, это твой уровень.
Ответить
1
0
nivroku (Odessa)
17.06.2024 в 19:48
Такий бойовий дух, що аж носа хочеться заткати.
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости