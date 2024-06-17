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Бражко: Ничего такого Румыния не показала, но нам не хватало концентрации
Неожиданный старт Евро для нашей сборной
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Опорник сборной Украины Владимир Бражко подвел итог первого матча команды на Евро-2024 –
"Конечно, нелегко выходить на поле при счете 0:3. Но я хотел помочь команде, отдать всего себя на поле. Но не удалось забить. Хочу извиниться у болельщиков за такой результат. Сами виноваты - сами и должны исправлять. Спасибо за поддержку
Ничего такого они [Румыния] не показали. Но не хватало концентрации. Где-то там, где-то в другом месте полумомент, и это решило судьбу матча.
В перерыве Сергей Станиславович (Ребров) говорил играть агрессивнее с мячом, изменить схему, чтобы инсайды были выше, и тогда бы все получалось. Но когда пропустили мяч, то сбился ритм игры, чего-то не хватало. Надо было перестроиться, но уже счет был 0:3.
Ошибаются все, не могу сказать, кто виноват, а кто нет. Главное, чтобы был анализ ошибок, потому что цена их очень велика. Но есть еще два матча, можно еще исправить ситуацию. Больше нет слов после такого матча.
Будем стараться как можно быстрее забыть эту игру, проанализировать ее и подготовиться к Словакии. Нет времени думать об этом матче, надо как можно скорее о нем забыть и проанализировать. Но счет остается навсегда", - сказал Бражко
Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.
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