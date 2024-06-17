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Национальная сборная Украины

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Бражко: Ничего такого Румыния не показала, но нам не хватало концентрации

Национальная сборная Украины
Обновлено

Неожиданный старт Евро для нашей сборной

Бражко: Ничего такого Румыния не показала, но нам не хватало концентрации

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Опорник сборной Украины Владимир Бражко подвел итог первого матча команды на Евро-2024 – поражение от Румынии 0:3.

"Конечно, нелегко выходить на поле при счете 0:3. Но я хотел помочь команде, отдать всего себя на поле. Но не удалось забить. Хочу извиниться у болельщиков за такой результат. Сами виноваты - сами и должны исправлять. Спасибо за поддержку

Ничего такого они [Румыния] не показали. Но не хватало концентрации. Где-то там, где-то в другом месте полумомент, и это решило судьбу матча.

В перерыве Сергей Станиславович (Ребров) говорил играть агрессивнее с мячом, изменить схему, чтобы инсайды были выше, и тогда бы все получалось. Но когда пропустили мяч, то сбился ритм игры, чего-то не хватало. Надо было перестроиться, но уже счет был 0:3.

Ошибаются все, не могу сказать, кто виноват, а кто нет. Главное, чтобы был анализ ошибок, потому что цена их очень велика. Но есть еще два матча, можно еще исправить ситуацию. Больше нет слов после такого матча.

Будем стараться как можно быстрее забыть эту игру, проанализировать ее и подготовиться к Словакии. Нет времени думать об этом матче, надо как можно скорее о нем забыть и проанализировать. Но счет остается навсегда", - сказал Бражко

Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.

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Украина Румыния Владимир Бражко
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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cucumber (Киев)
17.06.2024 в 20:19
Якщо словаки виграють поєдинок з Бельгією, нам доведеться битися з бельгійцями за треттє місце. Боюся, що з такою грою, де гравці не викладаються зо всіх сил, а потім бурмочуть про нестачу концентрації, на нас не чекає нічого доброго.
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Комментарии 4
cucumber (Киев)
17.06.2024 в 20:19
Якщо словаки виграють поєдинок з Бельгією, нам доведеться битися з бельгійцями за треттє місце. Боюся, що з такою грою, де гравці не викладаються зо всіх сил, а потім бурмочуть про нестачу концентрації, на нас не чекає нічого доброго.
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zubrenok1956 (житомир)
17.06.2024 в 20:18
нічого не показали румуни, а результат три м"ячі в наших воротах; концентрація?! - це Володя байки дідуся Опанаса і на ЧЄ такі "відмазки" не проходять; найди час і подивися, як робили відбір м"яча наші гравці і виходили в напад, а головне скільки разів попали в ворота суперника і як грав їх воротар при цьому - думаю будеш приємно здивований; не знаю, що вам говорить ССР, але на мою думку кожна атака повинна завершуватися ударом в сторону воріт тому що іншого способу забивати голи ще ніхто не придумав - з твоїм ударом я думаю тобі все зрозуміло
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MaximSK (Киев)
17.06.2024 в 20:15
Вы даже и 10% сегодня не показали что сделали сегодня румыны. Они выкладывались сегодня на 100%, за каждый мяч бились, полностью выполнили тренерскую установку, а вы сегодня что показали кроме катания мяча в центре поля и неуклюжих действиях при пропущенных голах? Даже гола престижа не смогли забить
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Сергій Кравчук (Луцьк)
17.06.2024 в 20:03
Та зовсім нічого.....3-0....
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