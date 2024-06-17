Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Я был уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивны, забьем и изменим ситуацию
К сожалению, не получилось
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Опорник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итог первого матча команды на Евро-2024 –
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
"Я очень разочарован нашей игрой. Сегодня мы были не той командой, которой были всегда. Румыния заслужила эту победу, и нам нужно продолжать. У нас есть еще две игры, и мы должны быть стать сильнее, чтобы изменить ситуацию».
Иногда неприятности случаются в самые важные моменты. Именно так произошло сегодня. Мы контролировали игру, владели мячом, но за первую ошибку нас сразу же наказывали. В таких турнирах нужно иногда играть просто перед своими воротами, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой.
Я бы назвал гол Станчу лучшим голом на Евроо – это был очень хороший удар. Но, честно говоря, я был очень уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивны, забьем и изменим ситуацию. К сожалению, этого не произошло", - сказал Степаненко.
Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.
Популярное сейчас
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024
- Румыния – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа ЕВРО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Комментарии 6