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Национальная сборная Украины

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Степаненко: Я был уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивны, забьем и изменим ситуацию

Национальная сборная Украины
Обновлено

К сожалению, не получилось

Степаненко: Я был уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивны, забьем и изменим ситуацию

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Опорник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итог первого матча команды на Евро-2024 – поражение от Румынии 0:3.

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"Я очень разочарован нашей игрой. Сегодня мы были не той командой, которой были всегда. Румыния заслужила эту победу, и нам нужно продолжать. У нас есть еще две игры, и мы должны быть стать сильнее, чтобы изменить ситуацию».

Иногда неприятности случаются в самые важные моменты. Именно так произошло сегодня. Мы контролировали игру, владели мячом, но за первую ошибку нас сразу же наказывали. В таких турнирах нужно иногда играть просто перед своими воротами, и тренер предупреждал нас об этом перед игрой.

Я бы назвал гол Станчу лучшим голом на Евроо – это был очень хороший удар. Но, честно говоря, я был очень уверен, что во втором тайме мы будем более агрессивны, забьем и изменим ситуацию. К сожалению, этого не произошло", - сказал Степаненко.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.06.2024 в 21:34
Так як вони та румуни співали гімн, точно так і зіграли....
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
17.06.2024 в 21:34
Так як вони та румуни співали гімн, точно так і зіграли....
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0
0
vlotko (Броди)
17.06.2024 в 21:00
Залишається вигравати у Бельгії.
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1
0
Sandra777 (Львів)
17.06.2024 в 20:41
А я упевнений що обісрані з позором поїдуть до домо зато 3 ляма буде
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0
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zubrenok1956 (житомир)
17.06.2024 в 20:37
а як вашою грою розчаровані вболівальники - це немає слів; на полі не було лідера (капітан команди-це лідер?!) і команди взагалі; виправляйтеся, якщо хочете і зможете (сумніви присутні); головне не повторіть "успіх" Євро 2016 (0 очок і 0 голів)
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Зритель (Харьков)
17.06.2024 в 21:51
Пропустять більше.
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hromik1973 (тернополь)
17.06.2024 в 20:32
Ага, таких патріотів навіть на фронт стрьомно посилати, бо засьтесь в полон. Сцикуни грьобані!!!!
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