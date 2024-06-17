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Положил начало разгрому. Капитан сборной Румынии признан лучшим игроком матча с Украиной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Николае Станчу - лучший игрок матч Румыния - Украина

Положил начало разгрому. Капитан сборной Румынии признан лучшим игроком матча с Украиной

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины стартовала на Евро-2024 с неожиданного поражения от Румынии 0:3.

Автором первого гола в матче стал капитан Николае Станчу. Полузащитник дальним ударом поразил ворота сборной Украины, открыв счет еще в первом тайме.

Именно Станчу по итогам поединка был признан УЕФА лучшим игроком нашего матча.

Гол Станчу:

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