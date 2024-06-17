Национальная сборная Украины
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Положил начало разгрому. Капитан сборной Румынии признан лучшим игроком матча с Украиной
Николае Станчу - лучший игрок матч Румыния - Украина
Getty Images
Сборная Украины стартовала на Евро-2024 с неожиданного поражения от Румынии 0:3.
Автором первого гола в матче стал капитан Николае Станчу. Полузащитник дальним ударом поразил ворота сборной Украины, открыв счет еще в первом тайме.
Именно Станчу по итогам поединка был признан УЕФА лучшим игроком нашего матча.
???????? A captain's display and an unbelievable golazo ????@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/ox5QwxsdvI— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024
Гол Станчу:
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