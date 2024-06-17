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Марин: Это потрясающе. Думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы

Национальная сборная Украины

Румыния неожиданно уверенно разгромила Украину

Марин: Это потрясающе. Думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Румынии Разван Марин подвел итог матча первого тура Евро-2024 с Украиной, в которой его команда разгромила соперника 3:0, а сам футболист забил один из голов.

"Это потрясающе. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы. Я счастлив, надо продолжать в том же духе. Одна только мысль о людях на улицах, празднующих это событие, вызывает у меня мурашки по коже.

Мы должны двигаться к цели от матча к матчу и быть готовыми к каждой игре. Я точно могу сказать, что мы можем добиться положительного результата. Теперь надо полностью сосредоточиться на следующей игре", - сказал Марин.

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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