Марин: Это потрясающе. Думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы

Полузащитник сборной Румынии Разван Марин подвел итог матча первого тура Евро-2024 с Украиной, в которой его команда разгромила соперника 3:0 , а сам футболист забил один из голов.

"Это потрясающе. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы. Я счастлив, надо продолжать в том же духе. Одна только мысль о людях на улицах, празднующих это событие, вызывает у меня мурашки по коже.

Мы должны двигаться к цели от матча к матчу и быть готовыми к каждой игре. Я точно могу сказать, что мы можем добиться положительного результата. Теперь надо полностью сосредоточиться на следующей игре", - сказал Марин.