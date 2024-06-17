Национальная сборная Украины
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Ярмоленко - первый игрок сборной Украины, который сыграл на четырех Евро
Дебютировал на чемпионатах Европы Андрей в 2012 году
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с
Вингер украинской команды Андрей Ярмоленко начал матч в запасе, но на 63-й минуте заменио Николая Шапаренко.
Таким образом, Ярмоленко стал первым игроком сборной Украины, который сыграл на четырех Евро.
Это 12-й матч Андрея на чемпионатах Европы, в которых он забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Ну а дебютировал Андрей на Евро-2012 в матче против Швеции.
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Источник:УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 21:52
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