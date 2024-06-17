Ярмоленко - первый игрок сборной Украины, который сыграл на четырех Евро

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3 .

Вингер украинской команды Андрей Ярмоленко начал матч в запасе, но на 63-й минуте заменио Николая Шапаренко.

Таким образом, Ярмоленко стал первым игроком сборной Украины, который сыграл на четырех Евро.

Это 12-й матч Андрея на чемпионатах Европы, в которых он забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ну а дебютировал Андрей на Евро-2012 в матче против Швеции.