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Ярмоленко - первый игрок сборной Украины, который сыграл на четырех Евро

Национальная сборная Украины
Обновлено

Дебютировал на чемпионатах Европы Андрей в 2012 году

Ярмоленко - первый игрок сборной Украины, который сыграл на четырех Евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3.

Вингер украинской команды Андрей Ярмоленко начал матч в запасе, но на 63-й минуте заменио Николая Шапаренко.

Таким образом, Ярмоленко стал первым игроком сборной Украины, который сыграл на четырех Евро.

Это 12-й матч Андрея на чемпионатах Европы, в которых он забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ну а дебютировал Андрей на Евро-2012 в матче против Швеции.

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Андрей Ярмоленко Украина Молдова
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 21:52
Ярмола забил 3 гола --1 в свои ворота с УЭЛЬСОМ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 21:52
Ярмола забил 3 гола --1 в свои ворота с УЭЛЬСОМ
Ответить
0
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