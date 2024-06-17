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Неожиданный расклад. Румыния и Словакия возглавили нашу группу Евро. Положение после первого тура
Румыния разгромила Украину, Словакия одолела Бельгия
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В понедельник, 17 июня, в группе Е Евро-2024 состоялось два матча.
В первом поединке сборная Украины неожиданно и
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Ну а во втором матче группы Словакия забила первый гол и затем весь матч отбивалась от Бельгии. И таки отбилась и также взяла три очка.
Таким образом, после первого тура положение в группе очень неожиданное.
Румыния и Словакия в лидерах, Бельгия и Украина замыкают таблицу.
Во втором туре Украина сыграет со Словакией, а Бельгия – с Румынией.
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