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Национальная сборная Украины

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Неожиданный расклад. Румыния и Словакия возглавили нашу группу Евро. Положение после первого тура

Национальная сборная Украины
Обновлено

Румыния разгромила Украину, Словакия одолела Бельгия

Неожиданный расклад. Румыния и Словакия возглавили нашу группу Евро. Положение после первого тура

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 17 июня, в группе Е Евро-2024 состоялось два матча.

В первом поединке сборная Украины неожиданно и болезненно разгромно проиграла Румынии 0:3.

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Ну а во втором матче группы Словакия забила первый гол и затем весь матч отбивалась от Бельгии. И таки отбилась и также взяла три очка.

Таким образом, после первого тура положение в группе очень неожиданное.

Румыния и Словакия в лидерах, Бельгия и Украина замыкают таблицу.

Во втором туре Украина сыграет со Словакией, а Бельгия – с Румынией.

Неожиданный расклад. Румыния и Словакия возглавили нашу группу Евро. Положение после первого тура - изображение 1
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Украина Словакия Бельгия Румыния
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 21:58
для УКРАИНЫ ЧЕ закончился--нам надо было выигрывать у Румын и Словаков а Бельгии мы проиграли бы--но 6 очков нам хватило а 3 нет--жены будут рады мужья приехали с бабками можно отдохнуть после позора
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.06.2024 в 21:58
для УКРАИНЫ ЧЕ закончился--нам надо было выигрывать у Румын и Словаков а Бельгии мы проиграли бы--но 6 очков нам хватило а 3 нет--жены будут рады мужья приехали с бабками можно отдохнуть после позора
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