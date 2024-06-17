Леоненко: Перед матчем все кричали, что будут играть за страну и за ВСУ - плохо вышло

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итог матча Евро-2024, в котором н аша национальная команда уступила Румынии 0:3.

– Насколько ухудшились наши шансы на 1/8 финала после проигрыша от Румынии?

– Знаете, в принципе ничего страшного не произошло, если не шутить и особо не критиковать команду Реброва. Впереди еще две игры, но! Я почему-то уверен, что всем им, игрокам нашим, абсолютно похер, что они 0:3 проиграли. Все там перед матчем кричали, мол будут играть за страну и за ВСУ. Плохо вышло. Их даже если на фронт отправить, Мудрика, Зинченко и компанию, то не поможет.

Реброву часто везет, фартов он, а так-то можно было бы чемоданы паковать.

– Впереди игра против Словакии. Пора исправить ошибки есть. Каковы Ваши прогнозы или ожидания?

– Будет игра от обороны, будет Сталинград. Будут искать возможности в контратаках. А такая тактика, как рулетка: повезет – не повезет. Надо рисковать.

Словакия – очень неудобная сборная. Однако нам будет проще, чем с Румынией, играть, я уверен, на контратаках, а к этому наша сборная привыкла. Не действовать первым номером, к чему не привыкла.

– Не стоит ли против Словакии рискнуть и сыграть наконец-то в два форварда?

– Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожен. Да, нужно со словаками рисковать и играть с двумя форвардами, здесь я согласен. Умеет ли Украина играть в два форварда? Умеем ли мы играть в атакующий футбол? Потому что хорошо играть, когда Бабогло фактически сам себе забивает гол на второй минуте (речь о товарищеском матче Молдова – Украина – 0:4, прим.) .

– Это была самая плохая игра за последние два года?

– Нет. В действительности у нас как были проблемы с моментами, так и остались. Просто когда голы в девятку залетают, вратарь не выручает, а Зинченко на фланге газеты читает, а не играет, имеем 0:3, а не наоборот. Мы во всех матчах отбора на Евро-2024 так играли. Хуже всего, что от матча к матчу ничего не меняется. Постоянно есть грубые ошибки, а за счет форта не получится побеждать постоянно.