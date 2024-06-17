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Контра: Первые 20 минут мы начали со страхом, отдали украинцам больше уважения, чем они этого заслуживали

Национальная сборная Украины
Обновлено

В Румынию смакуют победу своей команды

Контра: Первые 20 минут мы начали со страхом, отдали украинцам больше уважения, чем они этого заслуживали

Getty Images

Новина українською

Экс-игрок сборной Румынии Космин Контра прокомментировал победу своей команды над Украиной (3:0) в первом туре Евро-2024.

"Первые 20 минут мы начали со страхом, отдали украинцам немного больше уважения, чем они этого заслуживали. Понравилась после 1:0 самоотдача игроков, хорошо выполнивших тактический план, забили еще два гола.

Мы давно не видели такой самоотдачи, которая нивелирует ценность украинских игроков. Это необыкновенная победа. Нам нужно быть осторожными, у нас есть две игры – должны относиться к ним так же.

Игра Украины ухудшилась во всех аспектах – меня это поразило, потому что у них есть игроки, которые играют в крупнейших клубах Европы. Гол Станчу был нужен нам как адреналин, чтобы выиграть этот матч", – сказал Контра.

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Источник:
fanatik.ro
Опубликовал: Михаил Черныш
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