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Контра: Первые 20 минут мы начали со страхом, отдали украинцам больше уважения, чем они этого заслуживали
В Румынию смакуют победу своей команды
Getty Images
Экс-игрок сборной Румынии Космин Контра прокомментировал
"Первые 20 минут мы начали со страхом, отдали украинцам немного больше уважения, чем они этого заслуживали. Понравилась после 1:0 самоотдача игроков, хорошо выполнивших тактический план, забили еще два гола.
Мы давно не видели такой самоотдачи, которая нивелирует ценность украинских игроков. Это необыкновенная победа. Нам нужно быть осторожными, у нас есть две игры – должны относиться к ним так же.
Игра Украины ухудшилась во всех аспектах – меня это поразило, потому что у них есть игроки, которые играют в крупнейших клубах Европы. Гол Станчу был нужен нам как адреналин, чтобы выиграть этот матч", – сказал Контра.
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