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Леоненко: Не знаю, кто Мудрика учит так играть - тренеры Челси или Ребров, но никто так не играет уже давно

Национальная сборная Украины
Обновлено

Порция критики от главного украинского футбольного эксперта

Леоненко: Не знаю, кто Мудрика учит так играть - тренеры Челси или Ребров, но никто так не играет уже давно

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал игроков нашей команды за матч Евро-2024 против Румынии (0:3).

- До начала Евро звучало, что у нас самая сильная сборная за все время независимости. Вы - один из скептиков, который это последовательно отрицал. Теперь есть что-то добавить к своим утверждениям?

- Да, захвалили нынешнюю сборную: "Лучшая в истории, всех должны побеждать" и так далее. И что мы имеем? Глотнули три, уверенно так глотнули, а моментов не было совсем, чтобы хотя бы гол престижа забить.

Но хуже всего, что у нашей команды совсем не было моментов в атаке. Первый удар в створ ворот на 77 минуте. Это что? Это как? Яремчук там в конце игры попал в перекладину, что аж за голову схватился - и все. Однако там такой удар был... Рома думал, что вратарь Румынии вообще бестолковый, что ему за шиворот залетит. Вот так разве три гола отыгрывают?

- Получается, перехвалили Реброва и его подопечных?

- Это они сами себя звездами считают, футболёры наши. Зазвездились. Вот после таких игр мне интересно будет взглянуть на обновление трансферной стоимости Лунина или Зинченко.

До матча против Румынии все нахваливают игроков сборной: от экспертов до их родных, мам и пап. Кажется, что если бы голуби в моем дворе умели бы разговаривать, то и они бы хвалили, на выходе что?

- Как Вам игра Михаила Мудрика? Его Вы особенно любите выделять...

- Бегал. Причем поперек. Я не знаю, кто его учит так играть - многочисленные тренеры "Челси" или Ребров, но никто так не играет уже давно! Это же даже в ДЮСШ объясняют детям! Да Мудрику, видимо, персонально надо объяснять. Где-то так минут 30 минимум вдалбливать ему, как играть, потому что сам он не понимает. Ну, мало ему размеров стандартного поля! Он постоянно, бл...ть, мудрит что-то.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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nivroku (Odessa)
18.06.2024 в 01:00
Нарешті до когось почне доходити, що Леоненко НАСПРАВДІ на футболі розуміється.
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Комментарии 3
nivroku (Odessa)
18.06.2024 в 01:00
Нарешті до когось почне доходити, що Леоненко НАСПРАВДІ на футболі розуміється.
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Вarcelinius
18.06.2024 в 00:39
Браво Леон!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.06.2024 в 00:09
Важко не погодитися
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