  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Худобяк: Нельзя сказать, что тренерское поражение - это поражение всех игроков
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Худобяк: Нельзя сказать, что тренерское поражение - это поражение всех игроков

Национальная сборная Украины

Ответственность лежит на всех

Худобяк: Нельзя сказать, что тренерское поражение - это поражение всех игроков

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Игорь Худобяк прокомментировал поражение нашей национальной команды в матче с Румынией (0:3) в первом туре группового раунда Евро-2024.

"Ощущения от поражения сборной, конечно, неприятные внутри. Никто не ожидал такого результата от украинцев. Но и румыны выглядели достаточно хорошо, организованно, свежее и воспользовались нашими ошибками.

Относительно Лунина. Бывают у голкиперов периодически неудачные матчи. Думаю, что во время второго гола ему мешали. Перед ним кто-то из наших защитников был и он не видел момент удара. Надо поддержать в такой ситуации голкипера.

Мне кажется, заслуга Румынии, что наша атака сыграла неудачно. Румыны очень хорошо защищались, подстраховывали друг друга. Тяжело было что-то против них развивать украинцам в атаке. Также нельзя сказать, что тренерское поражение. Это поражение всех игроков, ответственность лежит на всех. Провалили, мне кажется, все эту игру. Особенно, что не могли ничего создать в атаке, даже забить гол престижа. Из позитива, наверное, то, что замены добавили в агрессивности, в желании что-то создать и забить какой-то гол. Но не получилось", - сказал Худобяк.

Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.

По теме
yellow-arrow
Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
yellow-arrow
Кучер: Ни одного лидера, кто хочет повести команду вперед, они исчезли, нет желания
yellow-arrow
Леоненко: Не знаю, кто Мудрика учит так играть - тренеры Челси или Ребров, но никто так не играет уже давно
Украина Румыния Игорь Худобяк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
staryj doxtur (Трускавець)
18.06.2024 в 00:37
Я надсилав в повідомленні на UA-ФУТБОЛ калькулятор БІОРИТМІВ всіх гравців збірної на матчі чемпіонату. Чому цю інформацію не донесли до штабу збірної. На сьогодні загальний стан (за показниками біоритмів) Коноплі, Степаненка, Зінченка, Циганкова, Довбика був негативний. Найкращі показники на сьогодні були у Зубкова і Михайліченко, які не грали. До стану гравців перед матчем потрібний і науковий підхід. Оптимальний склад за біоритмами на 21.06.24 - Трубін, Тимчик, Забарний, Таловєров, Михайліченко, Маліновський, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Яремчук. Негативний загальний стан на 21.06. в Луніна, Зінченка, трьох опорників (Бражко, Степаненко, Сидорчук), Довбика; у Мудрика на 0. Максиміліан Вебер Австрія - біоритми 17.06.24 10% Физическая активность -100% Эмоциональная активность -88% Интеллектуальная активность -59% Общее состояние
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
staryj doxtur (Трускавець)
18.06.2024 в 00:37
Я надсилав в повідомленні на UA-ФУТБОЛ калькулятор БІОРИТМІВ всіх гравців збірної на матчі чемпіонату. Чому цю інформацію не донесли до штабу збірної. На сьогодні загальний стан (за показниками біоритмів) Коноплі, Степаненка, Зінченка, Циганкова, Довбика був негативний. Найкращі показники на сьогодні були у Зубкова і Михайліченко, які не грали. До стану гравців перед матчем потрібний і науковий підхід. Оптимальний склад за біоритмами на 21.06.24 - Трубін, Тимчик, Забарний, Таловєров, Михайліченко, Маліновський, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Яремчук. Негативний загальний стан на 21.06. в Луніна, Зінченка, трьох опорників (Бражко, Степаненко, Сидорчук), Довбика; у Мудрика на 0. Максиміліан Вебер Австрія - біоритми 17.06.24 10% Физическая активность -100% Эмоциональная активность -88% Интеллектуальная активность -59% Общее состояние
Ответить
0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.06.2024 в 00:34
" во время второго гола ему мешали"....а первый гол начался с того, что матвей под давлением отдал Лунину оч неудобный и неожиданный пас , типа "абы избавиться от мяча" и Лунин о**ел от такого ляпа Матвея и времени думать куда отбить у него не было, ввиду внезапности получения от Матвея такого "подарка" ... Но Матвей , скромный, как все герои ... набрал в рот компот и сидит тише мыши, пока вместо него клянут Лунина...
Ответить
1
0
nivroku (Odessa)
18.06.2024 в 00:51
Матвієнку взагалі місце у кращому випадку на лаві запасних. Другим центральним захисником мав би бути Попов, але Ребров його взагалі не взяв, бо вивчив модне слово "білд-ап". Але яку б дурню не запоров Матвієнко (а він її поре обов'язково майже в кожному матчі), воротар мав цей м'яч просто якомога подалі вибивати. Але знов модне слово білд-ап. От і добілдапились. І це тренерська провина. Бо треба налаштовувати хлопців у футбол грати, а не "образованность свою показувати. Тьху! Що зєрмак, що його протеже ребров - банда голохвастових. А футболістів шкода. Їм цей ідіот - горе-тренер зовсім голову задурив. Гнати поганою мітлою з українського футбола - разом із його дружбаном пазіком!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости