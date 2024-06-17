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Худобяк: Нельзя сказать, что тренерское поражение - это поражение всех игроков
Ответственность лежит на всех
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Экс-игрок сборной Украины Игорь Худобяк прокомментировал поражение нашей национальной команды
"Ощущения от поражения сборной, конечно, неприятные внутри. Никто не ожидал такого результата от украинцев. Но и румыны выглядели достаточно хорошо, организованно, свежее и воспользовались нашими ошибками.
Относительно Лунина. Бывают у голкиперов периодически неудачные матчи. Думаю, что во время второго гола ему мешали. Перед ним кто-то из наших защитников был и он не видел момент удара. Надо поддержать в такой ситуации голкипера.
Мне кажется, заслуга Румынии, что наша атака сыграла неудачно. Румыны очень хорошо защищались, подстраховывали друг друга. Тяжело было что-то против них развивать украинцам в атаке. Также нельзя сказать, что тренерское поражение. Это поражение всех игроков, ответственность лежит на всех. Провалили, мне кажется, все эту игру. Особенно, что не могли ничего создать в атаке, даже забить гол престижа. Из позитива, наверное, то, что замены добавили в агрессивности, в желании что-то создать и забить какой-то гол. Но не получилось", - сказал Худобяк.
Свой следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против сборной Словакии в Дюссельдорфе. В случае второго поражения подряд ее шансы на выход в плей-офф будут минимальными.
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