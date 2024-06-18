  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Кучер: Ни одного лидера, кто хочет повести команду вперед, они исчезли, нет желания
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер: Ни одного лидера, кто хочет повести команду вперед, они исчезли, нет желания

Национальная сборная Украины

И это правильные вопросы

Кучер: Ни одного лидера, кто хочет повести команду вперед, они исчезли, нет желания

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Александр Кучер прокомментировал поражение нашей национальной команды в матче с Румынией (0:3) в первом туре группового раунда Евро-2024.

— Ужасная игра от нашей сборной. Что ощущаете внутри?

Разочарование. Надеялся на большее, скажу честно. Очень разочаровало отношение наших футболистов к игре. Трудно было смотреть, не было лидера на футбольном поле. Не могу передать словами. В другой форме могу сказать.

— А что случилось с Андреем Луниным? Он провел стабильный сезон в мадридском Реале, а сейчас такие ошибки.

Не хочется ребят убивать полностью. Может, какая-то самоуверенность у них появилась. Я не понимаю, в Реале не столько по воротам бьют? Но мы знаем, что он умеет вытаскивать матчи. Бывают такие ошибки, но не хочется, чтобы они находились в таких матчах. Можно сказать, что в столь важном матче для нас была не одна ошибка, а несколько. Конечно, можно списать нервозность, но трудно было смотреть, скажу честно.

— Наши вообще ничего не создали в атаке, первый удар в плоскость был на 76-й минуте. Почему такая беззубая играла впереди?

Где-то самоуверенность сыграла роль, ребята не понимали, что это чемпионат Европы, там нет проходных соперников. Мы видели, как команды играют. И Англия играла, и Италия с Албанией. Всегда тяжело давалось лидерам играть, а они фавориты турнира. Мы видели вчера игру англичан с сербами. Забили гол, но что дальше было? Зажимались у ворот и сербы хотели забить. Мы видели, что в Англии ничего не получалось. Надо было понимать, что команды будут все настроены, все будут играть и отдаваться. Не будет проходных матчей.

— Это поражение можно назвать тренерским? Сергей Ребров произвел замены только после третьего пропущенного гола.

Нельзя говорить, что тренер виноват во всем. Мы видели игру, мы понимали, что у нас хорошие футболисты, хорошие исполнители. Мы ведь не увидели никаких действий от наших лидеров. Ни одного лидера, кто умеет играть, кто хочет повести команду вперед. Они исчезли. Это очень настораживает. Нет желания.

— Заметили что-нибудь положительное вообще в этом матче?

Трудно было, потому что я не посмотрел, у меня трансляция исчезла. Я уже не видел концовку и трудно что-то говорить. Начало было неплохое, но когда пропустили первый мяч, румыны начали играть на уровне. Первый-второй голы и уже не было никакого давления от сборной. Это было плохо.

По теме
yellow-arrow
Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
yellow-arrow
Худобяк: Нельзя сказать, что тренерское поражение - это поражение всех игроков
yellow-arrow
Леоненко: Не знаю, кто Мудрика учит так играть - тренеры Челси или Ребров, но никто так не играет уже давно
Александр Кучер Украина Румыния
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nivroku (Odessa)
18.06.2024 в 00:55
Ти ще в сраку Реброву язиком залізь, а заодно його покровителям. Ребров хоч футболіст був класний, а тренер що він, що ти - нуль.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
nivroku (Odessa)
18.06.2024 в 00:55
Ти ще в сраку Реброву язиком залізь, а заодно його покровителям. Ребров хоч футболіст був класний, а тренер що він, що ти - нуль.
Ответить
1
0
staryj doxtur (Трускавець)
18.06.2024 в 00:41
Я надсилав в повідомленні на UA-ФУТБОЛ калькулятор БІОРИТМІВ всіх гравців збірної на матчі чемпіонату. Чому цю інформацію не донесли до штабу збірної. На сьогодні загальний стан (за показниками біоритмів) Коноплі, Степаненка, Зінченка, Циганкова, Довбика був негативний. Найкращі показники на сьогодні були у Зубкова і Михайліченко, які не грали. До стану гравців перед матчем потрібний і науковий підхід. Оптимальний склад за біоритмами на 21.06.24 - Трубін, Тимчик, Забарний, Таловєров, Михайліченко, Маліновський, Шапаренко, Судаков, Ярмоленко, Циганков, Яремчук. Негативний загальний стан на 21.06. в Луніна, Зінченка, трьох опорників (Бражко, Степаненко, Сидорчук), Довбика; у Мудрика на 0. Максиміліан Вебер Австрія - біоритми 17.06.24 10% Физическая активность -100% Эмоциональная активность -88% Интеллектуальная активность -59% Общее состояние
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости