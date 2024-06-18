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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Румыния – это футбольная нация

Национальная сборная Украины

Тренер сборной отметил силу соперника

Ребров: Румыния – это футбольная нация

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "желто-синих" заявил, что предупреждал об уровне оппонентов перед поединком.

“Очевидно, что были разные составляющие игры. Мы владели мячом, но не создавали моментов. Такого результата никто не ожидал. Впереди нас ждет очень серьезная игра. Мы должны поговорить между собой и подготовиться к следующей встрече.

Румыния – хорошая команда. Я говорил перед матчем, что это футбольная нация. Они умеют играть в футбол и они сегодня это показали. Теперь мы должны сосредоточиться на следующей игре против Словакии”, – сообщил экс-тренер “Динамо”.

Ближайшую игру Украина проведет 21 июня.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
18.06.2024 в 04:41
"Они умеют играть в футбол"... Маэстро нам, темным, всё объяснил! Оказывается футбольная сборная Румынии умеет играть в футбол, кто бы мог подумать.
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Комментарии 3
Andrumas (Düsseldorf)
18.06.2024 в 04:41
"Они умеют играть в футбол"... Маэстро нам, темным, всё объяснил! Оказывается футбольная сборная Румынии умеет играть в футбол, кто бы мог подумать.
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Caballero (DC)
18.06.2024 в 04:32
Пропоную тренерів: 1. Алієв. 2. Мілевський. 3. Шевченко
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Море23 (Одесса)
18.06.2024 в 03:15
А Украина хоккейная ? )
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