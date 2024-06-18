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Ребров: Румыния – это футбольная нация
Тренер сборной отметил силу соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "желто-синих" заявил, что предупреждал об уровне оппонентов перед поединком.
“Очевидно, что были разные составляющие игры. Мы владели мячом, но не создавали моментов. Такого результата никто не ожидал. Впереди нас ждет очень серьезная игра. Мы должны поговорить между собой и подготовиться к следующей встрече.
Румыния – хорошая команда. Я говорил перед матчем, что это футбольная нация. Они умеют играть в футбол и они сегодня это показали. Теперь мы должны сосредоточиться на следующей игре против Словакии”, – сообщил экс-тренер “Динамо”.
Ближайшую игру Украина проведет 21 июня.
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