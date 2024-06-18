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В шести очных встречах Украина пропустила от Румынии 16 мячей
Неутешительная серия продолжается
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
"Желто-синие" разгромно уступили "трехцветным" в дебюте Евро (0:3). 8 лет назад пропустили столько же в спарринге, но ответили четырьмя точными ударами, а Коноплянка и Ярмоленко оформили гол+пас.
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В 2010-м также была победа в результативном товарищеском матче (3:2), а в феврале 2011 года наша сборная обыграла соперника в полуфинале турнира на Кипре (2:2, 4:2 по пенальти).
В 2002-м СбУ проиграла 1:4, а через 17 месяцев потерпела сухое поражение 0:2. Таким образом румыны постоянно забивают Украине минимум дважды.
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