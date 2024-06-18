  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Мы не показали своего уровня. Футболисты чувствуют, что сделали недостаточно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Мы не показали своего уровня. Футболисты чувствуют, что сделали недостаточно

Национальная сборная Украины

Наставник национальной команды – о несоответствии игры ожиданиям

Ребров: Мы не показали своего уровня. Футболисты чувствуют, что сделали недостаточно

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Сборная Украины должна сконцентрироваться на Евро, а не на предыдущих успешных матчах, утверждает главный тренер "желто-синих".

"Если команда соперников победила, то их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это результат. После первого гола соперники обрели уверенность.

Представлять Украину на этом турнире очень важно для нашей страны, для защитников нашего государства. Наши игроки получали много сообщений после победы над Исландией. Но мы должны забыть о том, что было раньше и концентрироваться на Евро, показывать наш максимум. Если мы этого не покажем, тогда нам будет очень тяжело, ведь мы играем против лучших футболистов из своих стран".

Читайте также: Ребров: Румыния не зря заняла первое место в группе на отборе. Все соперники на Евро очень сильные

"Неважно, кого называют фаворитом, ведь футбол – это то, что ты показываешь сегодня, а не вчера или в прошлом году. К сожалению, мы не показали своего уровня, и теперь должны серьезно подготовиться к следующему поединку. Уверен, все наши футболисты извиняются за такую ​​игру. Они чувствуют, что сделали недостаточно”, – заявил тренер.

21 июня Украина сыграет со Словакией.

По теме
yellow-arrow
В шести очных встречах Украина пропустила от Румынии 16 мячей
yellow-arrow
Ребров: Румыния – это футбольная нация
yellow-arrow
Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
Сергей Ребров Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости