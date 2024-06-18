Ребров: Мы не показали своего уровня. Футболисты чувствуют, что сделали недостаточно

Сборная Украины должна сконцентрироваться на Евро, а не на предыдущих успешных матчах, утверждает главный тренер "желто-синих".

"Если команда соперников победила, то их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол – это результат. После первого гола соперники обрели уверенность.

Представлять Украину на этом турнире очень важно для нашей страны, для защитников нашего государства. Наши игроки получали много сообщений после победы над Исландией. Но мы должны забыть о том, что было раньше и концентрироваться на Евро, показывать наш максимум. Если мы этого не покажем, тогда нам будет очень тяжело, ведь мы играем против лучших футболистов из своих стран".