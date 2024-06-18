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Дулуб: Румыны лишили Украину и мысли, и пространства – низкий блок, закрытая середина

Национальная сборная Украины

Экс-тренер ЛНЗ разобрал поражение желто-синих

Дулуб: Румыны лишили Украину и мысли, и пространства – низкий блок, закрытая середина

Фото: ФК Львів

Новина українською

Олег Дулуб заявил, что соперник хорошо подготовился к матчу, а у подопечных Реброва было много ошибок.

“Хорошая аналитическая работа сборной Румынии. Они лишили Украину и мысли и пространства – низкий блок, закрытая середина. Моменты были показательны. При игре против Мудрика, когда он все время в широкой точке ждал мяч, румыны за счет опорного полузащитника создавали ситуацию два против друга. Очень тяжело, потому что один страхует фланг, другой середину. Цыганков разнообразнее действовал, заходил внутрь, освобождая фланг.

Судаков в момент с первым голом не должен был оказываться в этой зоне, это не его зона ответственности для начала атаки. Матвиенко при приеме мяча должен был играть вперед, а он покатил назад, а дальше нужно было просто по боковой линии дальше перебить".

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"После перехвата была еще одна промежуточная передача в опорной зоне, то есть опорники не успели вернуться на свою позицию. Поэтому я на Лунина первый гол вообще не вешал бы. Здесь комплекс ошибок.

Во втором пропущенном мяче, при ударе издалека, Андрей мог выручить. Также два стандарта, когда мяч в перекладину с углового попал. Сегодня была довольно неудачная игра на выходах. Но в целом после трех пропущенных оценивать игру вратаря даже как-то неинформативно”, – считает специалист.

Отметим, что Дулуб не играл на уровне сборных, тренировал только Беларусь U19.

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Национальная сборная Украины Олег Дулуб
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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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