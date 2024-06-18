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Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
Наталкивающий на размышления эпизод
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
После матча с Румынией (0:3) на чемпионате Европы-2024 игроки сборной Украины провели серьёзный разговор в раздевалке.
По информации издания Goal, "разбор полётов" состоялся без участия главного тренера команды Сергея Реброва, так как футболисты попросили специалиста покинуть раздевалку.
"Никто не ожидал такого результата. Мы много владели мячом, но не могли создать ни одного момента. Это принесло свои плоды.
Нас ожидает тяжелая игра (против Словакии - прим.). Мы должны сконцентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас. Нам нужно значительно прогрессировать и забыть обо всем этом", - приводит слова Реброва Goal.
Напомним, поединок между Украиной и Словакией состоится 21 июня, в 16:00 по Киеву.
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