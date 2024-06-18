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Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией

Национальная сборная Украины

Наталкивающий на размышления эпизод

Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

После матча с Румынией (0:3) на чемпионате Европы-2024 игроки сборной Украины провели серьёзный разговор в раздевалке.

По информации издания Goal, "разбор полётов" состоялся без участия главного тренера команды Сергея Реброва, так как футболисты попросили специалиста покинуть раздевалку.

"Никто не ожидал такого результата. Мы много владели мячом, но не могли создать ни одного момента. Это принесло свои плоды.

Нас ожидает тяжелая игра (против Словакии - прим.). Мы должны сконцентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас. Нам нужно значительно прогрессировать и забыть обо всем этом", - приводит слова Реброва Goal.

Напомним, поединок между Украиной и Словакией состоится 21 июня, в 16:00 по Киеву.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Comment06 (Украина)
18.06.2024 в 10:47
Логічно! А нащо їм, мегазіркам, тренер, федерація, Батьківщина?!
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Комментарии 5
Comment06 (Украина)
18.06.2024 в 10:47
Логічно! А нащо їм, мегазіркам, тренер, федерація, Батьківщина?!
Ответить
0
0
Judаs (Київ)
18.06.2024 в 10:28
Сєрожа, їдь назад верблюдам хвости крутити. Це збірна, а не ДК. В ній тобі результат Суркіс не купить!
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MaximSK (Киев)
18.06.2024 в 10:17
Я считаю, если Украина не пройдет в плей-офф, а шансов сейчас мало, надо расторгнуть контракт с Ребровым. Я бы пригласил иностранца, сейчас много свободных тренеров, несмотря на войну многие согласятся возглавить нашу сборную за зарплату Реброва. В волейболе пригласили аргентинца, и он даже с резервным составом выиграл Лигу Нации. От тренера очень многое зависит в спорте.
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Море23 (Одесса)
18.06.2024 в 10:03
Звёзды выше тренера .Ребров типа там на побегушках у звёзд
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1
0
oda1979 (Запорожье)
18.06.2024 в 09:54
Игроки стесняются Реброва? Однако..
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