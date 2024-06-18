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Друг Милевского: Проиграл 10 тысяч долларов из-за поражения Украины. Оставляю ставку на выход из группы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Всё ещё верит в сборную

Друг Милевского: Проиграл 10 тысяч долларов из-за поражения Украины. Оставляю ставку на выход из группы

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Новина українською

Сергей Третьяк, друг бывшего украинского нападающего Артема Милевского, высказался о поражении сборной Украины от Румынии (0:3) в рамках 1-го тура Евро-2024.

– Сергей, румыны просто сокрушили нашу сборную. Много потеряли из-за поражения наших?

– Проиграл 10 тысяч долларов. Но это не самая большая моя ставка в жизни, правда, и не самая маленькая. Я играю на дистанции, свое на чемпионате Европы заработаю.

– Что чувствуете внутри? Сожаление, стыд, подавленность?

– Больше сожаление, чем стыд и подавленность, потому что все надеялись на положительный результат и три очка в первом матче против Румынии. Но нам легко сейчас говорить с диванов и критиковать сборную за беззубую игру в первом туре. Я думаю, что все будет хорошо и оставляю свою ставку на выход из группы.

– Что случилось с Луниным в этом матче? В этом сезоне он доказал, что является голкипером высокого уровня, но здесь такие детские ошибки?

– Ответ очень прост – Андрей Лунин не в мадридском "Реале", а в национальной сборной Украины. Давайте будем откровенными, уровень игроков абсолютно разный. По поводу детских ошибок, да, действительно, ошибки, которые непозволительны топ-голкиперу мира и основному в нашей сборной допускать такие нелепые пропущенные мячи.

– Первый удар в створ от сборной Украины произошел на 76-й минуте. Что делало наше нападение в этом матче?

– Наши нападающие сидели на скамейке запасных. Это Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

– Перед матчем были заявления от наших футболистов о полуфинале Евро. Неужели жизнь ничему не учит?

– Как показывает практика, то лучше в таких моментах молчать, а на футбольном поле доказывать свое намерение быть полуфиналистом чемпионата Европы.

– Какой позитив видите в этом матче?

– Из позитива могу отметить киевские электросети, которые в начале матча выключили свет. Но мы не сдались, включили генератор в надежде увидеть положительный результат от игры Украина – Румыния. Из позитива еще то, что MEGOGO лег и украинцы не смогли смотреть этот матч. Но выключили очень поздно. Нужно было и свет, и MEGOGO отключать до 28-й минут матча.

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Источник:
NV
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.06.2024 в 13:49
Друг по несчастью. Я в 10 раз больше потерял правда. Украина уже не выйдет из группы. Пойдем в ближайший ганделик выпьем бочку вина. Затопим в душе зеленую горечь!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
18.06.2024 в 13:49
Друг по несчастью. Я в 10 раз больше потерял правда. Украина уже не выйдет из группы. Пойдем в ближайший ганделик выпьем бочку вина. Затопим в душе зеленую горечь!
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0
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oda1979 (Запорожье)
18.06.2024 в 14:52
Продай почку и компенсируй понесенные затраты
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