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Национальная сборная Украины

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Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0

Национальная сборная Украины

Снег на голову в июне

Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

О, это очень широкое поле для эпитетов... И снег, и ледяной душ, и с небес на землю, и приветики для фаворитов. Действительно, в красноречии можно упражняться вволю, ведь радоваться футболу возможности не было. Украина сыграла паршиво, поэтому 0:3 от Румынии – вполне закономерный итог.

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На этом "шоу" побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который делится с читателями своими фотоработами. Галерея – ниже.

Фотогалерея

Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 2Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 3Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 4Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 5Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 6Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 7Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 8Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 9Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 2Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 3Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 4Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 5Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 6Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 7Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 8Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 9Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 10Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 2Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 3Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 4Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 5Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 6Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 7Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 8Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 9Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 10Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 2Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 3Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 4Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 5Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 6Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 7Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 8Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 9Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 10Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 2Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 3Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 4Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 5Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 6Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 7Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 8Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 9Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 10Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 2Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 3Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 4Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 5Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 6Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 7Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 8Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 9Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 10Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 1Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 2Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 3Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 4Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0 - фото 5
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