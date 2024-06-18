Приземлили, или Приветики фаворитам. ФОТОрепортаж с матча Евро-2024 Румыния - Украина 3:0

О, это очень широкое поле для эпитетов... И снег, и ледяной душ, и с небес на землю, и приветики для фаворитов. Действительно, в красноречии можно упражняться вволю, ведь радоваться футболу возможности не было. Украина сыграла паршиво, поэтому 0:3 от Румынии – вполне закономерный итог.

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На этом "шоу" побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который делится с читателями своими фотоработами. Галерея – ниже.

Фотогалерея