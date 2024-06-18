Почувствуйте себя овцой. Акценты зрителя на игре Украины с Румынией

Давно так плохо не было. Так давно, что уже кажется: никогда. И рыться в истории нет ни малейшего желания. А теперь прибавьте к этому разницу между ожидаемым и получившимся…

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, это были ваши ожидания, не мои. А друг из Польши удивил даже меня, написав: “Наши как будто в первый раз друг друга видят.... То, чего и ждали”. Оказывается, ждали. Правда, он больше исходил от соперника.

Румыны никогда не были для нас проходными. Даже команда незабвенного Лобановского уступала им почти без вариантов. Аксакалы возразят: так у них же тогда были Хаджи и Лэкэтуш. Но и играли они против, на секундочку, вице-чемпионов Европы.

Этой сборной свойственна колючая неуступчивость, как и большинству команд Восточной Европы. Пресловутый менталитет, о котором мы лишь мечтаем.

Это они, а не мы вышли на поле бороться и искать, найти и не сдаваться. Это для них, а не для нас поединок на этом турнире был важнейшим событием в жизни. Для чего приехала в Германию сборная Украины, было непонятно.

Это были даже не туристы. После второй игры команды U-17 на Кипре я назвал их сборной беженцев. Вот точно те же ассоциации - ибо для граждан страны вчера отождествление с ними было оскорбительным.

Я не увидел и не почувствовал желания победить или хотя бы не уйти побежденным. Ей-богу, больше этой страсти в игре любителей, которые платят за участие в турнире свои деньги, и которых по дороге домой ожидает рулетка ТЦК. Знаю, о чем говорю. Но “лучшая команда в истории Украины”... А была ли команда?

На общем унылом фоне безнадеги запомнился разве что Мудрик, бившийся, как рыба об лед, о румынскую защиту. Он хотя бы бился, ему было надо - другое дело, как получалось. Вероятно, поэтому его признали львом матча. Хотя на самом деле он больше напоминал котенка, которому к хвосту привязали консервную банку.

Но кошки - это ведь тоже хищники? Вчера в Мюнхене это было не про нас. Мы шли на заклание, как те барашки. И играй мы так при заполненных трибунах в фартовом Львове, наверняка удостоились бы легендарного и бичующего: “Вівці!!!”

Именно так, в десятку: после десяти полностью отсмотренных поединков команда Реброва выглядит пресловутой паршивой овцой в стаде.

Шотландцы? Так от них чудес не ждали, а в соперниках был извечный фаворит и хозяин турнира. Хорваты? Они были разгромлены по счету, но отнюдь не по игре. Украинцы… Расчет окончен.

Я нарочно не произнес ни слова за все время подготовки сборной к Евро. Никаких, Боже упаси, прогнозов, ожиданий и предположений. Я просто ждал от них футбола.

Разве это много - от “золотого поколения”, которое эксперты и прочие спецы, словно бы соревнуясь друг с другом, выводили кто дальше на пути к финалу? Я надеялся на то, что не ударим в грязь лицом по игре, и за одно это готов был принять любой результат.

Что ж, он на том самом лице - вся морда в грязи. И когда после третьего гола трансляция на “Мегого” приказала долго жить, невольно подумалось: а бывают ли такие совпадения? Или Главному болельщику страны надоело терпеть эти издевательства в такое-то время?

Согласен: звучит бредово. Да и про “Суспільне”, получается, почему-то позабыли. Хотя, наверное, о нем в тот момент забыли многие…

Постоянные читатели блога знают, что автор не склонен включать эксперта и критиковать тренеров - пусть этим занимаются профессионалы. За полтора года в адрес Реброва он и кривого слова не сказал. Но даже у него нет сомнений в том, что вина за вчерашний погром лежит на тренерском штабе.

Потому что мы не увидели на поле футбольной команды как таковой. Как понимают ее зрители. Мы не увидели даже банды, для которой достаточно напутствия в стиле “камон, плей!” - той, что была у нас когда-то. Тренер сборной нужен, в том числе, и для этого.

Мне ни холодно ни жарко от того, что кто-то спасает ворота лучшего клуба Европы, от кого-то в восторге половина АПЛ, а кто-то забивает больше всех в Ла Лиге. Повторяю: мне это фиолетово.

Но меня бросает и в жар и в холод, когда, представляя страну, вся эта компания играет в лебедя, рака и щуку. Доставляя море радости болельщикам сборной, для которой (как многие наивно полагали) за счастье было не проиграть.

А после жара и холода наступает опустошение. Смотришь на эту Словакию, на эту Австрию, вспоминаешь всех, кто стартовал до нас, и задаешься мучительно риторическим вопросом: почему именно ты должен исполнять арию паршивой овцы в этой шикарной опере?

И об игре? Для нейтрального зрителя на выходе она получилась вполне приемлемого качества - с десятком плюс-минус голевых моментов. Хотя, между прочим, раскрылась она позже всех остальных на старте Евро - аж на исходе получаса. До той поры румыны успешно не давали нам играть и ждали своего шанса.

Не знаю, как вам, а мне почему-то все стало ясно тотчас после этого гола Станчу. Наверное, потому что видел это кино бессчетное количество раз - до тошноты. Здесь я говорю не только об Украине. Обреченность, она бросается в глаза.

Румыния “наиграла” на пару мячей, но и третий никого не удивил, правда? Он как бы укладывался в психологический контекст действа на тот конкретный момент времени. После чего удовлетворившийся соперник милостиво позволил и нам “наиграть” на свой гол престижа, в последнюю четверть часа. Но не позволил его забить.

Румынский лев матча пребывал в тени блиставшего в эпизодах Станчу. Ман принял участие в большинстве опасных атак своей команды и сделал два голевых ассиста. Поэтому лично я бы выделил, в первую очередь, его.

Как-то так, на автопилоте. Ибо опустошение. На днях погиб на фронте брат жены. Думал, ей сейчас не до футбола. Но она честно пыталась смотреть это - продержалась до второго мяча: надеялась дольше, чем я, но ушла раньше, чем “президент”. Словом, хлебнула по полной негатива и здесь. Знаю, у многих из вас есть своя такая история.

Хуже всего то, что не хочется смотреть матч со Словакией - соперником, еще более искушенном в борьбе за выживание. Да, к тому же, с тремя очками и всеми картами в руках - сиди себе спокойно на берегу и жди, пока мимо не проплывет труп конкурента. Друг так и сказал: то же самое будет. Вот это ощущение - самое противное…

Выручает лишь то, что на нас Евро клином не сходится. И эта бездарная пьеса - лишь одна из дюжины представлений первого тура. А обо всем самом-самом, что в нем было, мы поговорим с вами завтра, в авторском обзоре тура.