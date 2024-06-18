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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Милевский: Хочу поддержать Реброва и всю сборную. Меня самого постоянно хейтят - я знаю, что это такое

Национальная сборная Украины

Артём выразил солидарность с командой

Милевский: Хочу поддержать Реброва и всю сборную. Меня самого постоянно хейтят - я знаю, что это такое

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о своей реакции на разгромное поражение от национальной команды Румынии (0:3) в матче группового этапа Евро-2024.

- Артем, почему произошел провал в матче Румынией, ведь нашу команду считали фаворитом?

- У меня вчера было много друзей. Мы подготовились к матчу, надели вышиванки, пели гимн перед телевизором вместе с командой. Что касается самой игры... Я сказал всего два слова за матч. Я вообще не понимал, что происходит на поле.

Вчера многие подписчики моего телеграм-канала TIMI 10 просили меня высказаться о матче, но я не стал этого делать. Я никогда не делаю поспешных выводов. По горячим следам лучше вообще ничего не говорить.

Сейчас я хочу только поддержать Сергея Станиславовича (Реброва - прим.) и всю нашу сборную. Я верю в нашу команду и уверен, что ребята исправят ситуацию и выйдут из группы. Меня самого постоянно хейтят, поэтому я знаю, что это такое и понимаю состояние ребят из сборной Украины. Я согласен с Володей Зверевым, который сказал, что есть такие моменты, когда ничего не нужно говорить, лучше - промолчать.

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Артем Милевский Украина Румыния Евро 2024
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
18.06.2024 в 16:40
ТАК... Все може бути... І дійсно наша команда не виконала мінімуму Навіть навпаки! Проте як цьому допоможуть фонтани лайна, від тих хто навіть м'яча ніколи не пинав ТАК стався прикрий випадок, коли один з найкращих наших гравців двічі схибив (тепер зрозуміли чому він не грав у фіналі ЛЧ)! Але така доля голкиперів, отримати свою торбу голів! А РЕАЛьно на лаві це зробити занадто важко! Ну не витримали наші такого удару з "найслабшим суперником" у нашій групі! ТАК тренерський штаб НЕДОПРАЦЮВАВ! Утім будемо сподіватися, що зробить правильні висновки! Навіть враховуючи що наша лава закоротка! Бо там нема хейтерів, що краще Реброва розбираються у футболі та і гравці вони на порядок вище ніж Лунін, Матвієнко, Зінченко та прочі що виходили на поле!
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Комментарии 4
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Spokoyno (Київ)
18.06.2024 в 16:40
ТАК... Все може бути... І дійсно наша команда не виконала мінімуму Навіть навпаки! Проте як цьому допоможуть фонтани лайна, від тих хто навіть м'яча ніколи не пинав ТАК стався прикрий випадок, коли один з найкращих наших гравців двічі схибив (тепер зрозуміли чому він не грав у фіналі ЛЧ)! Але така доля голкиперів, отримати свою торбу голів! А РЕАЛьно на лаві це зробити занадто важко! Ну не витримали наші такого удару з "найслабшим суперником" у нашій групі! ТАК тренерський штаб НЕДОПРАЦЮВАВ! Утім будемо сподіватися, що зробить правильні висновки! Навіть враховуючи що наша лава закоротка! Бо там нема хейтерів, що краще Реброва розбираються у футболі та і гравці вони на порядок вище ніж Лунін, Матвієнко, Зінченко та прочі що виходили на поле!
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Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 16:07
Браво Міля ! Я радий, що ти виявився розумною та порядною людиною... Бо після матчу збірної повспливало все те, що не тоне, й начало обливати брудом наших кращих (на сьогодні) футболістів та тренерів...Жодного слова підтримки на цьому сєпарському сайті я не почув... Тільки зборище смердючих недобитків ждунів, які в вільний, від наводки ракет на мирних жителів, час -- з ранку до вечора гадять на українців...
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same tak(Україна)
18.06.2024 в 16:32
сам ти хто?в дзеркало подивись продажна дирява шльондра.
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same tak(Україна)
18.06.2024 в 16:35
чого ж ти пишеш на цьому "сепарському" сайті?вважаєш себе порядним?а сам радий кориту з помиями від суркісів.
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