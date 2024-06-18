Милевский: Хочу поддержать Реброва и всю сборную. Меня самого постоянно хейтят - я знаю, что это такое

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о своей реакции на разгромное поражение от национальной команды Румынии (0:3) в матче группового этапа Евро-2024.

- Артем, почему произошел провал в матче Румынией, ведь нашу команду считали фаворитом?

- У меня вчера было много друзей. Мы подготовились к матчу, надели вышиванки, пели гимн перед телевизором вместе с командой. Что касается самой игры... Я сказал всего два слова за матч. Я вообще не понимал, что происходит на поле.

Вчера многие подписчики моего телеграм-канала TIMI 10 просили меня высказаться о матче, но я не стал этого делать. Я никогда не делаю поспешных выводов. По горячим следам лучше вообще ничего не говорить.

Сейчас я хочу только поддержать Сергея Станиславовича (Реброва - прим.) и всю нашу сборную. Я верю в нашу команду и уверен, что ребята исправят ситуацию и выйдут из группы. Меня самого постоянно хейтят, поэтому я знаю, что это такое и понимаю состояние ребят из сборной Украины. Я согласен с Володей Зверевым, который сказал, что есть такие моменты, когда ничего не нужно говорить, лучше - промолчать.