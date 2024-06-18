Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: После матча со Швейцарией на ЧМ-2006 мы с Воронином спрятались, взяли по бутылке пива, закурили сигарету
Тогда мы тоже начали группу с разгромного поражения
Экс-форвард
– Похожий момент был на чемпионате мира 2006, когда сборная Украины проиграла испанцам (0:4) в стартовом матче, но затем победила Саудовскую Аравию (4:0), Тунис (1:0) и вышла из группы. Расскажите, как тогда команда пережила поражение от испанцев и настроилась на следующие матчи?
– Ситуация немного похожа, но отличие в том, что у нас оставались игры с менее статусными соперниками. Что касается матча с испанцами, то я тогда был самым молодым в команде и с меня «взятки гладкие». Больше всего критики досталось в адрес наших ветеранов: Шевы, СаШо, Вороны. Наши дедушки после матча с Испанией собрались за ужином за бокалом вина и серьезно между собой поговорили по-мужски. Андрей Николаевич Шевченко тогда сказал: "Да, Испания сильнее нас. Но этот матч уже нужно забыть! Мы должны выйти из группы".
После этого разговора мы разнесли Саудовскую Аравию, обыграли Тунис и вышли из группы. И болельщики сразу сменили гнев на милость. Поэтому, надеюсь, нынешняя сборная Украины повторит наш путь.
– В 1/8 финала Вы прошли в серии пенальти Швейцарию. Что Вам говорили в команде после исполнения пенальти в стиле «паненки»?
– У нас в холодильнике постоянно стояло бутылок десять пива, которые могли себе позволить выпить ветераны после игры. После матча со швейцарцами Ворона открыл себе бутылочку пива, даже мне разрешил одну взять, мы с ним спрятались, закурили сигарету, и он говорит: "Мало1, если бы ты не забил, я бы тебе голову оторвал" – "Спокойно, мы уже там – в четвертьфинале". Воронин – замечательный человек, у меня с ним были очень хорошие отношения. Он меня в сборной взял под свое крыло, даже место в автобусе мне выделил возле себя.
Популярное сейчас
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- "Преподали урок футбола команде индивидуалистов". Обзор румынской прессы после матча с Украиной
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО