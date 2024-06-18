Лунин получил худшую оценку за матч чемпионата Европы с 2012 года

Сборная Украины катастрофично начала Евро-2024, разгромно проиграв Румынии 0:3.

Главным антигероем матча по версии статистического портала WhoScored стал голкипер украинской команды Андрей Лунин, на совести которого первые два гола в ворота подопечных Сергея Реброва.

Андрей получил от WhoScored оценку 3,8 балла. Это самый низкий балл для игрока в матче чемпионата Европы с 2012 года.

Тогда вратарь сборной Польши Войцех Щенсны получил 3,59 балла за матч против Греции (ничья 1:1). В том матче Войцех был удален с поля на 68-й минуте.