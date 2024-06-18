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Лунин получил худшую оценку за матч чемпионата Европы с 2012 года
На Евро-2012 накосячил Войцех Щенсны
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главным антигероем матча по версии статистического портала WhoScored стал голкипер украинской команды Андрей Лунин, на совести которого первые два гола в ворота подопечных Сергея Реброва.
Андрей получил от WhoScored оценку 3,8 балла. Это самый низкий балл для игрока в матче чемпионата Европы с 2012 года.
Тогда вратарь сборной Польши Войцех Щенсны получил 3,59 балла за матч против Греции (ничья 1:1). В том матче Войцех был удален с поля на 68-й минуте.
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