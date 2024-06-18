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Сабо: Лунин считает себя великим вратарем? Цыганков – вообще ужас, Мудрик – тоже ноль
Йожеф Йожефович прошелся по персоналиям
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об
"Ужасное настроение после игры. Столько ошибок делать, как делала сборная Украины... В первом тайме мы проиграли тактически. Румыны отдали нам мяч и как только мы переходили на их половину поля, они начинали прессинговать. У сборной Украины не было ни одного голевого момента. Только два удара по воротам и все!
Лунин считает себя великим вратарем? Выбей мяч куда-нибудь, когда тяжелый эпизод, а он хочет своему отдать. Отдал – тут же атака и забили... Куда он выбивал? Этот гол - его ошибка. Второй гол Лунин пропустил под руками... Для чего говорить, что он лучше Куртуа? Лунину нужно уходить из "Реала", или он будет сидеть на скамейке запасных и получать эти миллионы.
Судаков: говорят, за ним наблюдают европейские клубы, а вы видели Судакова в этом матче? Он должен вести игру, быть активным. Что в результате? Ничего! Не знаю, за что его хотят купить.
Цыганков – вообще, ужас. Не знаю, кто его хочет купить. Довбик тоже себя не показал. Хоть кто-то из сборной Украины должен был показать уровень. Этого не сделал никто. Мудрик – тоже ноль. Играя в АПЛ, нужно показывать класс.
Футбол – агрессивный вид спорта. У наших сборников агрессии ноль целых и ноль десятых. Я разрывался на поле, когда играл и что-то не получалось. Если спросить у этих ребят хотели ли они сегодня выиграть, что они скажут?! Они перекатывали мяч на своей половине. Получается, что тренер сборной Румынии Йорданеску тактически переиграл Реброва
Следующая игра со Словакией? Главное, чтобы сзади было надежно и спокойно, а дальше можно как-то сыграть на контратаках, потому что атаковать у нас не получается", – сказал Сабо.
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