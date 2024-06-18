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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Лунин считает себя великим вратарем? Цыганков – вообще ужас, Мудрик – тоже ноль

Национальная сборная Украины

Йожеф Йожефович прошелся по персоналиям

Сабо: Лунин считает себя великим вратарем? Цыганков – вообще ужас, Мудрик – тоже ноль

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре национальной команды в матче Евро-2024 с Румынией (0:3).

"Ужасное настроение после игры. Столько ошибок делать, как делала сборная Украины... В первом тайме мы проиграли тактически. Румыны отдали нам мяч и как только мы переходили на их половину поля, они начинали прессинговать. У сборной Украины не было ни одного голевого момента. Только два удара по воротам и все!

Лунин считает себя великим вратарем? Выбей мяч куда-нибудь, когда тяжелый эпизод, а он хочет своему отдать. Отдал – тут же атака и забили... Куда он выбивал? Этот гол - его ошибка. Второй гол Лунин пропустил под руками... Для чего говорить, что он лучше Куртуа? Лунину нужно уходить из "Реала", или он будет сидеть на скамейке запасных и получать эти миллионы.

Судаков: говорят, за ним наблюдают европейские клубы, а вы видели Судакова в этом матче? Он должен вести игру, быть активным. Что в результате? Ничего! Не знаю, за что его хотят купить.

Цыганков – вообще, ужас. Не знаю, кто его хочет купить. Довбик тоже себя не показал. Хоть кто-то из сборной Украины должен был показать уровень. Этого не сделал никто. Мудрик – тоже ноль. Играя в АПЛ, нужно показывать класс.

Футбол – агрессивный вид спорта. У наших сборников агрессии ноль целых и ноль десятых. Я разрывался на поле, когда играл и что-то не получалось. Если спросить у этих ребят хотели ли они сегодня выиграть, что они скажут?! Они перекатывали мяч на своей половине. Получается, что тренер сборной Румынии Йорданеску тактически переиграл Реброва

Следующая игра со Словакией? Главное, чтобы сзади было надежно и спокойно, а дальше можно как-то сыграть на контратаках, потому что атаковать у нас не получается", – сказал Сабо.

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Украина Румыния Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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andy1973 (Рівне)
18.06.2024 в 19:24
Сабо правий. Якщо гра не клеїться то намагайтесь просто боротись за м'яч - жорстко і з азартом
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Комментарии 3
andy1973 (Рівне)
18.06.2024 в 19:24
Сабо правий. Якщо гра не клеїться то намагайтесь просто боротись за м'яч - жорстко і з азартом
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0
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 19:23
Ще цього хворого на голову ніхто не слухав...
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doschukrovno (Ровно)
18.06.2024 в 20:02
А хто тобі давав право ображати Сабо ? В порівннянні з футболістом Сабо , ти нуль . На полі це був звір , спуску не давав нікому , а по самовіддачі один з кращих в ті часи , коли він грав . І я був цьому свідок .
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