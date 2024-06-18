Косырин: Если бы Мудрик был продан за более адекватные деньги, то он и играл бы по-другому

Экс-игрок сборной Украины Александр Косырин прокомментировал поражение нашей национальной команды в матче с Румынией (0:3) в первом туре группового раунда Евро-2024.

– Итоговый результат, следует сказать, всех шокировал. А какие мысли были до начала этой встречи?

– Мне пришлось читать, что сборная Румынии – самая слабая команда в нашей группе. Об этом говорили многие специалисты и эксперты. Все уже решили, что три очка нам достанутся достаточно легко. Я же так не считал. Румынские футболисты хорошо оснащены технически, они выиграли свою группу в отборе на Евро, пропустив мало мячей в свои ворота.

– Несколько дней назад известный нам тренер Мирча Луческу говорил, что Украина – явный фаворит в этом противостоянии с румынской сборной. И дойти сборная Украины может до полуфинала нынешнего континентального форума.

– Говорить можно все, что угодно. Да, по составу, квалификации игроков, мы выглядели сильнее сборной Румынии, но все решается на футбольном поле. Действительно, наш соперник имеет футболистов, которые играют в итальянской Серии Б, середняках чемпионата Турции, средних румынских командах.

– Перед стартом чемпионата Европы сборная Румынии в Бухаресте провела два спарринга – сыграла с Болгарией и Лихтенштейном. Оба поединка завершились вничью – 0:0. О чем это говорит?

– Серьезных выводов я не стал бы делать по итогам этих поединков. Многие игроки действуют в таких матчах кое-как. Мы тоже в Варшаве плохо сыграли с польской сборной. Это все контрольные игры, часть подготовительного процесса.

– Когда вы увидели наш стартовый состав, о чем подумали?

– По именам все было неплохо. А уже матч показал, что с вратарем Сергей Ребров ошибся. Все мы знаем, что с середины мая Лунин не играл в официальных играх из-за болезни. Первый гол – неточный пас Лунина на Зинченко. Наш левый защитник просто смотрел, прилетит к нему мяч или нет, и не вступал в отбор. Конечно, Станчу все выполнил мастерски. Все для румынской сборной сложилось хорошо. Затем быстрая контратака, и второй гол Марина получился бешеным, но это часть футбола. Замечу, что потерял мяч у чужой штрафной площади Степаненко. Видимо, Тарас уже не тянет. Лучшим решением было бы поставить в опорную зону Бражко.

– А почему на ваш взгляд наш тренерский штаб не делал замены в перерыве игры, ведь мы и играли плохо, и ни разу не пробили в ворота Нице?

– Думаю, что Сергей Ребров верил в ребят и дал им шанс исправить ситуацию на футбольном поле. У нас уже были игры, когда мы проигрывали и переворачивали ход матчей за последний год. Здесь важнее сказать, что не было у наших ребят эмоций.

– Подождите, как можно выходить на такой матч и на такую арену без эмоций. Лично я был на этом стадионе и скажу, что это фантастическая арена, на которой хочется играть как можно лучше

– Соглашусь с этим. Я тоже был на Альянц-Арене с моим другом Сергеем Билозором. Помните игру в Лиге чемпионов Бавария – Шахтер, которая завершилась со счетом 7:0. Мы только взяли по хот-догу, сели на свои места, а немцы заработали право на пенальти на 3-й минуте да еще и рефери удалил Александра Кучера. Сегодня, возможно, еще и фактор жаркой погоды сказался. Все спарринги мы играли вечером, а здесь поединок начался в 15:00 по местному времени. Было видно, что футболистам обеих команд будет играть жарко. Еще отмечу, что мы играли как в гостях. Куда ни посмотришь – одни румыны на стадионе. Их тысяч 40, наверное, было. Украинцы также были, но не в таком количестве.

– И все-таки, что привело к итоговым 0:3?

– Первый блин получился комом, как говорится. Не похожи сами на себя были наши. Ошибки были, и их было немало. Нужно все проанализировать до второго поединка со сборной Словакии. У нас все сыграли ниже своих возможностей. Лишь Судаков что-то пытался создать впереди. Да, какую-то остроту Яремчук и Судаков начали создавать лишь за последние 10 минут матча. Но этого, конечно, было мало.

– На этом матче присутствовали Игорь Суркис и Сергей Палкин. Они хотят продать в Европу своих лидеров – Шапаренко и Судакова. За одного вывесили ценник в 300 миллионов евро, а второй за сумму меньше 70 миллионов евро не будет продан. Что вы думаете об этом?

– Одного уже продали в "Челси" за 70 миллионов евро, и он пока не может проявить себя. Если бы Мудрик был продан за более адекватные деньги, то он и играл бы по-другому, я так считаю. Поэтому эти ценники для Шапаренко и Судакова могут принести одни проблемы. Так и игроков сломать можно психологически.

– 21 июня наша сборная проведет второй матч в группе. В Дюссельдорфе сборная Украины сыграет против словацкой сборной, которая обыграла сборную Бельгии. Сколько изменений в стартовом составе должен сделать Сергей Ребров, чтобы изменить настроение и игру нашей сборной?

– По меньшей мере четыре человека нужно поменять. Главное – в центре полузащиты не наладилась у нас игра. Мы вообще не держали мяч на чужой половине поля. Думаю, что Бражко и Малиновский смогут изменить игру сборной Украины. Без искорки и желания победить – такие игры не выигрываются.

– А какие напитки должны пить поклонники сборной Украины после такого поражения?

– Те, кто находятся в Германии – пиво. Кто в Украине – валидол и различные успокоительные. Я ограничусь бокалом-другим белого вина.