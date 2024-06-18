Леоненко: Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует как эксперт, поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Словакии.

– Впереди игра против Словакии. Время исправить ошибки есть. Какие Ваши прогнозы или ожидания?

– Будет игра от обороны, будет "Сталинград". Будут искать возможности в контратаках. А такая тактика, как рулетка: повезет – не повезет. Надо рисковать. Словакия – очень неудобная сборная. Однако нам будет проще, чем с Румынией, будут играть, я уверен, на контратаках, а к этому наша сборная привыкла. Не действовать первым номером, к чему не привыкла.

– Не стоит ли против Словакии рискнуть и сыграть наконец в два форварда?

– Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный. Да, нужно со словаками рисковать и играть с двумя форвардами, здесь я согласен. Но умеет ли Украина играть в два форварда? Умеем ли мы играть в атакующий футбол? Потому что хорошо играть, когда Бабогло фактически сам себе забивает гол на второй минуте.