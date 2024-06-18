Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный
Матч со Словакией станет решающим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует как эксперт, поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Словакии.
– Впереди игра против Словакии. Время исправить ошибки есть. Какие Ваши прогнозы или ожидания?
– Будет игра от обороны, будет "Сталинград". Будут искать возможности в контратаках. А такая тактика, как рулетка: повезет – не повезет. Надо рисковать. Словакия – очень неудобная сборная. Однако нам будет проще, чем с Румынией, будут играть, я уверен, на контратаках, а к этому наша сборная привыкла. Не действовать первым номером, к чему не привыкла.
– Не стоит ли против Словакии рискнуть и сыграть наконец в два форварда?
– Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный. Да, нужно со словаками рисковать и играть с двумя форвардами, здесь я согласен. Но умеет ли Украина играть в два форварда? Умеем ли мы играть в атакующий футбол? Потому что хорошо играть, когда Бабогло фактически сам себе забивает гол на второй минуте.
Популярное сейчас
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Рац: Не понимаю Йорданеску. Будто Украина не выйдет на матч
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
Комментарии 1