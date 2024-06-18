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Леоненко: Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный

Национальная сборная Украины

Матч со Словакией станет решающим

Леоненко: Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует как эксперт, поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Словакии.

– Впереди игра против Словакии. Время исправить ошибки есть. Какие Ваши прогнозы или ожидания?

– Будет игра от обороны, будет "Сталинград". Будут искать возможности в контратаках. А такая тактика, как рулетка: повезет – не повезет. Надо рисковать. Словакия – очень неудобная сборная. Однако нам будет проще, чем с Румынией, будут играть, я уверен, на контратаках, а к этому наша сборная привыкла. Не действовать первым номером, к чему не привыкла.

– Не стоит ли против Словакии рискнуть и сыграть наконец в два форварда?

– Ребров – как покойный Фоменко. Очень осторожный. Да, нужно со словаками рисковать и играть с двумя форвардами, здесь я согласен. Но умеет ли Украина играть в два форварда? Умеем ли мы играть в атакующий футбол? Потому что хорошо играть, когда Бабогло фактически сам себе забивает гол на второй минуте.

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Украина Словакия Виктор Леоненко
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 19:34
Вонючий катсап -українофоб ! Авторитет та обожнюваний лайномет для сайта...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
18.06.2024 в 19:34
Вонючий катсап -українофоб ! Авторитет та обожнюваний лайномет для сайта...
Ответить
1
0

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