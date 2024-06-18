Шаран: Все спрашивали: Что скажешь о матче сборной? А что я буду говорить? Нахожусь в шоке

Бывший тренер "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение нашей национальной команды в матче с Румынией (0:3) в первом туре группового раунда Евро-2024.

– Все мы ожидали стартовой победы, которая могла бы стать крайне важной для нашего футбола и страны в целом. Особенно если учитывать нынешнюю ситуацию в Украине. К сожалению, этого не произошло. Мне уже стали звонить даже из-за границы – из Германии, Польши. Все спрашивали: "Что скажешь?". А что я буду говорить? Нахожусь в шоке, как и каждый украинец, кто всем сердцем болел за наших ребят.

– И все же: что думаете по поводу такого неожиданного фиаско?

– Знаете, до старта чемпионата Европы я молчал, ведь еще в игре со сборной Германии надеялся, что в нашей национальной команде будет наигрываться состав. А потом – со сборной Польши. Однако у нас все продолжались эксперименты, эксперименты... Практически основным составом сыграли только с Молдовой, которая является слишком слабым соперником для того, чтобы сделать какие-то выводы по моделированию игры в стартовом матче чемпионата Европы. Хотя мы понимали, что Румыния тоже будет закрываться. Однако румыны – это не сборная Молдовы, что мы в понедельничном матче и увидели.

И я уже не раз говорил, что как ты ни крути, а игровая дисциплина и порядок все же в большей степени бьет класс. А если этого класса нет, то все в игре выравнивается и побеждает та команда, которая больше выполняет тренерские требования. В нынешней сборной Румынии мне известна только фамилия ее капитана, больше из футболистов "Триколор" никого не знаю. А вот румынская "молодежка" – неплохая была в прошлом году команда. Сейчас это поколение игроков пытается заявить о себе и в национальной сборной, но пока в этом процессе продолжается переходный этап. Но как бы там ни было, а румыны доказали действенность своего стиля.