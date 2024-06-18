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Хавбек Словакии Лоботка: Украина - непростой соперник, возможно, на уровне с Бельгией

Национальная сборная Украины
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Украина и Словакия сыграют 21 июня

Хавбек Словакии Лоботка: Украина - непростой соперник, возможно, на уровне с Бельгией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка поделился ожиданиями от матча с Украиной во втором туре Евро-2024.

"Не будем себе врать – наша команда не на уровне Бельгии. Мы смогли построить игровую систему, которая в матче с Бельгией сработала дала 50% успеха . Еще 50% были сделаны нашей смелостью и уверенностью в себе.

У нас сбалансированная группа. Если кто-то думает, что румыны попали на ЕВРО случайно, сорвали джекпот, то он ошибается. Даже если некоторые футбольные эксперты говорят, что эта группа легче, это не так.

Конечно, было бы здорово обеспечить выход в плей-офф уже в четверг, но это еще не конец. Нам нужно подготовиться к следующим двум играм. Наша цель – выйти из группы.

Нам нужно отдохнуть, и с завтрашнего дня мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет непростой соперник, возможно он будет на уровне с Бельгией.

Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто", - сказал Лоботка.

Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00.

Украина в первом туре проиграла Румынии 0:3, а Словакия обыграла Бельгию 1:0.

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Источник:
sport.sk
Опубликовал: Михаил Черныш
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