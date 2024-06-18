Хавбек Словакии Лоботка: Украина - непростой соперник, возможно, на уровне с Бельгией

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка поделился ожиданиями от матча с Украиной во втором туре Евро-2024 .

"Не будем себе врать – наша команда не на уровне Бельгии. Мы смогли построить игровую систему, которая в матче с Бельгией сработала дала 50% успеха . Еще 50% были сделаны нашей смелостью и уверенностью в себе.

У нас сбалансированная группа. Если кто-то думает, что румыны попали на ЕВРО случайно, сорвали джекпот, то он ошибается. Даже если некоторые футбольные эксперты говорят, что эта группа легче, это не так.

Конечно, было бы здорово обеспечить выход в плей-офф уже в четверг, но это еще не конец. Нам нужно подготовиться к следующим двум играм. Наша цель – выйти из группы.

Нам нужно отдохнуть, и с завтрашнего дня мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет непростой соперник, возможно он будет на уровне с Бельгией.

Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто", - сказал Лоботка.