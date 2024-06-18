Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Словакии Лоботка: Украина - непростой соперник, возможно, на уровне с Бельгией
Украина и Словакия сыграют 21 июня
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка поделился ожиданиями от матча с Украиной во втором туре
"Не будем себе врать – наша команда не на уровне Бельгии. Мы смогли построить игровую систему, которая в матче с Бельгией сработала дала 50% успеха . Еще 50% были сделаны нашей смелостью и уверенностью в себе.
У нас сбалансированная группа. Если кто-то думает, что румыны попали на ЕВРО случайно, сорвали джекпот, то он ошибается. Даже если некоторые футбольные эксперты говорят, что эта группа легче, это не так.
Конечно, было бы здорово обеспечить выход в плей-офф уже в четверг, но это еще не конец. Нам нужно подготовиться к следующим двум играм. Наша цель – выйти из группы.
Нам нужно отдохнуть, и с завтрашнего дня мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет непростой соперник, возможно он будет на уровне с Бельгией.
Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто", - сказал Лоботка.
Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00.
Украина в первом туре проиграла Румынии 0:3, а Словакия обыграла Бельгию 1:0.
Популярное сейчас
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- Жеребьевка первого квалификационного раунда ЛК: одна команда влияет на перспективы Днепра-1
- "Преподали урок футбола команде индивидуалистов". Обзор румынской прессы после матча с Украиной
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО