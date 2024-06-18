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Матч с Румынией стал для Матвиенко 300-м в карьере, а для Ярмоленко - 120-м за сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Не очень радостные юбилеи

Матч с Румынией стал для Матвиенко 300-м в карьере, а для Ярмоленко - 120-м за сборную Украины

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

В понедельник, 17 июня, сборная Украины стартовала на Евро-2024. Стартовала с разгромного поражения от Румынии 0:3.

Тем не менее, для двух игроков нашей команды этот матч стал юбилейным.

Так, защитник "Шахтера" Николай Матвиенко провел 300-й матч в профессиональной карьере: 66 игр он провел в сборной Украины, 164 – в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке.

На протяжении карьеры Матвиенко играл за "Шахтер", "Карпаты" и "Ворсклу".

А вот вингер "Динамо" Ярмоленко провел свой 120-й матч в составе сборной Украины, в которой он дебютировал 5 сентября 2009-го.

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Андрей Ярмоленко Украина Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
18.06.2024 в 21:49
Шкода, але Матвієнко дуже здав за останні кілька років. Що, зрештою, позначилось і на його трансферній вартості і на результатах збірної
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
18.06.2024 в 21:49
Шкода, але Матвієнко дуже здав за останні кілька років. Що, зрештою, позначилось і на його трансферній вартості і на результатах збірної
Ответить
0
0

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