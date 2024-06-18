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"Это еще не конец,", - Судаков извинился за игру сборной Украины в матче с Румынией

Национальная сборная Украины
Обновлено

Будем надеяться

"Это еще не конец,", - Судаков извинился за игру сборной Украины в матче с Румынией

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков извинился за провальный матч команды в первом туре группового раунда Евро-2024 с Румынией (0:3).

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"Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру.

Но надо поднять голову, у нас есть 2 финала.

Все зависит только от нас!

It’s not over yet (это еще не конец)", - написал Судаков в Инстаграм.

Напомним, что во втором туре группы Украисна сыграет со Словакией, а в третьем – с Бельгией.

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Украина Румыния Георгий Судаков
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Комментарии
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ramaio (Днепропетровск)
18.06.2024 в 21:04
Так, не кінець, це початок кінця.
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Комментарии 2
ramaio (Днепропетровск)
18.06.2024 в 21:04
Так, не кінець, це початок кінця.
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tekutiev (донецк,Украина)
18.06.2024 в 21:03
поменьше слов.если действительно хотите исправить ситуацию выходите на матч со словаками и побеждайте
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