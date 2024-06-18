Национальная сборная Украины
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"Это еще не конец,", - Судаков извинился за игру сборной Украины в матче с Румынией
Будем надеяться
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Хавбек сборной Украины Георгий Судаков извинился за провальный матч команды в первом туре группового раунда Евро-2024 с Румынией (0:3).
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"Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру.
Но надо поднять голову, у нас есть 2 финала.
Все зависит только от нас!
It’s not over yet (это еще не конец)", - написал Судаков в Инстаграм.
Напомним, что во втором туре группы Украисна сыграет со Словакией, а в третьем – с Бельгией.
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ramaio (Днепропетровск)
18.06.2024 в 21:04
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