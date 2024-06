"Это еще не конец,", - Судаков извинился за игру сборной Украины в матче с Румынией

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков извинился за провальный матч команды в первом туре группового раунда Евро-2024 с Румынией (0:3).

"Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру.

Но надо поднять голову, у нас есть 2 финала.

Все зависит только от нас!

It’s not over yet (это еще не конец)", - написал Судаков в Инстаграм.