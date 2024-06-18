"Это еще не конец,", - Судаков извинился за игру сборной Украины в матче с Румынией

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков извинился за провальный матч команды в первом туре группового раунда Евро-2024 с Румынией (0:3).

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"Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру. Но надо поднять голову, у нас есть 2 финала. Все зависит только от нас! It’s not over yet (это еще не конец)", - написал Судаков в Инстаграм.

Напомним, что во втором туре группы Украисна сыграет со Словакией, а в третьем – с Бельгией.