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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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УАФ организует в Киеве фан-зону для просмотров матчей сборной с фудкортом от Клопотенко

Национальная сборная Украины
Обновлено

Вход - 150 гривен

УАФ организует в Киеве фан-зону для просмотров матчей сборной с фудкортом от Клопотенко

фото из свободных источников

Новина українською

УАФ объявила об открытии в Киеве, на Житном рынке, локации для просмотра матчей сборной Украины на Евро-2024.

Расписание работы локации:

21 июня, 16:00 Словакия - Украина (вход с 14:00)

26 июня, 19:00 Украина - Бельгия (вход с 17:00)

Для болельщиков будет работать большой экран и зоны с активностями от партнеров.

На локации будет работать тематический фудкорт с украинским фаст-фудом от Евгения Клопотенко.

Стоимость входного билета составляет 150 гривен.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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