УАФ организует в Киеве фан-зону для просмотров матчей сборной с фудкортом от Клопотенко

УАФ объявила об открытии в Киеве, на Житном рынке, локации для просмотра матчей сборной Украины на Евро-2024.

Расписание работы локации:

21 июня, 16:00 Словакия - Украина (вход с 14:00)

26 июня, 19:00 Украина - Бельгия (вход с 17:00)

Для болельщиков будет работать большой экран и зоны с активностями от партнеров.

На локации будет работать тематический фудкорт с украинским фаст-фудом от Евгения Клопотенко.

Стоимость входного билета составляет 150 гривен.