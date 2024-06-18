Национальная сборная Украины
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УАФ организует в Киеве фан-зону для просмотров матчей сборной с фудкортом от Клопотенко
Вход - 150 гривен
фото из свободных источников
УАФ объявила об открытии в Киеве, на Житном рынке, локации для просмотра матчей
Расписание работы локации:
21 июня, 16:00 Словакия - Украина (вход с 14:00)
26 июня, 19:00 Украина - Бельгия (вход с 17:00)
Для болельщиков будет работать большой экран и зоны с активностями от партнеров.
На локации будет работать тематический фудкорт с украинским фаст-фудом от Евгения Клопотенко.
Стоимость входного билета составляет 150 гривен.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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