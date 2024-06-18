  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Конопля: Мы все читаем и всех услышали - просьба поддержать сборную и каждого игрока
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конопля: Мы все читаем и всех услышали - просьба поддержать сборную и каждого игрока

Национальная сборная Украины
Обновлено

Пошли извинения от игроков

Конопля: Мы все читаем и всех услышали - просьба поддержать сборную и каждого игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек сборной Украины Ефим Конопля извинился за провальный матч команды в первом туре группового раунда Евро-2024 с Румынией (0:3).

Читайте также"Это еще не конец, ", - Судаков извинился за игру сборной Украины в матче с Румынией

"За такую ​​игру и такой результат мы должны извиниться перед болельщиками. Провальный день для нас. Трудно, но в следующих двух матчах нам нужно прыгнуть выше головы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мы все читаем и всех услышали. Спасибо за критику, воспринимаем ее. Но мы уже готовимся к следующему матчу, поэтому просьба поддержать сборную и каждого игрока. Сейчас очень важна ваша поддержка", – написал Конопля в Инстаграм.

Напомним, что во втором туре группы Украина сыграет со Словакией, а в третьем – с Бельгией.

По теме
yellow-arrow
УАФ организует в Киеве фан-зону для просмотров матчей сборной с фудкортом от Клопотенко
yellow-arrow
Беланов: Если наших нынешних сборников не заводит чемпионат Европы, то вы меня извините
yellow-arrow
Шаран: Все спрашивали: Что скажешь о матче сборной? А что я буду говорить? Нахожусь в шоке
Украина Румыния Ефим Конопля
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
18.06.2024 в 22:42
кому ваші соплі треба, на полі показуйте на що ви здатні!
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
download1 (huyersk)
18.06.2024 в 22:42
кому ваші соплі треба, на полі показуйте на що ви здатні!
Ответить
2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.06.2024 в 22:37
Хоч грайте, а не бігайте .. Беріть приклад з грузинів
Ответить
1
0
download1 (huyersk)
18.06.2024 в 22:42
Як раз таки бігання і не вистачало! Хто хоче перемогти - має перебігати суперника !
Ответить
1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.06.2024 в 22:54
Бігання без креативу - це стиль Мудрика ... Результат усім відомий..
 
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости