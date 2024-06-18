Конопля: Мы все читаем и всех услышали - просьба поддержать сборную и каждого игрока

Хавбек сборной Украины Ефим Конопля извинился за провальный матч команды в первом туре группового раунда Евро-2024 с Румынией (0:3).

"За такую ​​игру и такой результат мы должны извиниться перед болельщиками. Провальный день для нас. Трудно, но в следующих двух матчах нам нужно прыгнуть выше головы.

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Мы все читаем и всех услышали. Спасибо за критику, воспринимаем ее. Но мы уже готовимся к следующему матчу, поэтому просьба поддержать сборную и каждого игрока. Сейчас очень важна ваша поддержка", – написал Конопля в Инстаграм.

Напомним, что во втором туре группы Украина сыграет со Словакией, а в третьем – с Бельгией.