Томаш Суслов: Мой отец украинец, но я словак, поэтому я буду биться за Словакию

Полузащитник сборной Словакии Томаш Суслов поделился мнением о борьбе в группе E Евро-2024 , где кроме словаков также играют Бельгия, Украина и Румыния.

"Мы все рады начать на турнир с победой над таким соперником (над Бельгией 1:0). Это был очень приятный вечер.

Когда ты выходишь на замену, от тебя ждут привнесение новой энергии. Было сложно, потому что поле уже было "разорвано", но мы справились. Считаю, что мы, вышедшие на замену игроки, выполнили то, чего ждал от нас тренер.

Украинцы проиграли в первом матче, поэтому их обязательно будут "накачивать". Не думаю, что оставшиеся матчи в группе будут легче, чем игра против Бельгии. Если мы хотим добиться успеха, нам придется сделать как минимум то же самое, что и в первом матче.

Честно говоря, я не ожидал, что все так закончится в матче Румыния – Украина (3:0), но румыны показали, что с ними нужно считаться, и они также являются качественным соперником. Эта группа очень непредсказуемая.

Мой отец украинец, но я словак, поэтому я биться за Словакию и, безусловно, сделаю все возможное, чтобы выиграть этот матч. Он (отец) однозначно будет болеть за нас.

Некоторые члены моей семьи умерли, а некоторые переехали в Словакию, так в Украине больше мои дальние родственники", – сказал Суслов.