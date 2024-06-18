Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Работа продолжается. Сборная Украины провела тренировку в Висбадене. ВИДЕО
Готовимся к следующему матчу
Фото Андрія Ющака - УАФ
На следующий день после поражения на Евро-2024 от Румынии (0:3),
Участие в занятии приняли полевые игроки, которые не выходили со старта матча 1-го тура, и вратари команды.
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EvgenBatt (Kyiv)
19.06.2024 в 00:29
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