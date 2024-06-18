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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Работа продолжается. Сборная Украины провела тренировку в Висбадене. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Готовимся к следующему матчу

Работа продолжается. Сборная Украины провела тренировку в Висбадене. ВИДЕО

Фото Андрія Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На следующий день после поражения на Евро-2024 от Румынии (0:3), сборная Украины провела тренировку в Висбадене.

Участие в занятии приняли полевые игроки, которые не выходили со старта матча 1-го тура, и вратари команды.

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Украина
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Комментарии
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EvgenBatt (Kyiv)
19.06.2024 в 00:29
Луніна нах плз
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Комментарии 1
EvgenBatt (Kyiv)
19.06.2024 в 00:29
Луніна нах плз
Ответить
0
0

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